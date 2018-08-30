高市38區節能「行腳走透透 」6億補助換節電設施

高市經發局舉辦「節能行腳走透透」，首站由新堀江商圈出發。（柯宗緯翻攝）

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高市經發局舉辦「節能行腳走透透」，首站由新堀江商圈出發。（柯宗緯翻攝）

高市府經發局日前陸續針對通路商、設備商、公協會及服務業辦理16場次節能設備汰換補助說明會，說明未來3年投入6億經費，補助服務業、集合式住宅、辦公大樓及一般市民汰換老舊耗能設備，更首創「38區走透透 節能行腳到你家」節能補助巡迴宣導活動，即起正式巡迴38個行政區，首站自新堀江商圈出發。

經發局指出，依不同對象補助項目包含汰換老舊照明燈具、冷氣、冰箱等，而為方便市民申請補助，除可親至高雄市轄內全國電子、大同3C、燦坤3C等門市諮詢補助內容、申請及送件外，市府更鑒於高雄市轄區幅員廣闊，偏遠民眾對於設備汰換補助諮詢、申請送件不便，故創全國先例辦理「節能行腳」活動。

巡迴全市38個行政區進行節能設備補助汰換宣導及便民服務，活動將由專業人員駕駛「行腳專車」巡迴全市，一步一腳印宣導汰換老舊耗能設備之效益及補助計畫。

經發局李怡德局長表示，節能行腳專車已正式啟動，巡迴活動至107年9月25日止，針對各行政區內主要商圈及人潮聚集處，如市區的三多商圈、瑞豐夜市、駁二藝術特區或郊區的老街、寺廟等地，以掃街方式主動向市民宣導節能補助內容，並以「鐵馬宣傳站」作為節能補助諮詢及受理補助申請之行動服務櫃台，藉由主動出擊巡迴各區，讓更多市民了解補助內容及節能推廣活動，並就近協助辦理申請收件，減少舟車勞頓。

此次巡迴宣傳活動範圍廣，相關巡迴時間及地點如下，若行程因天候因素異動，可上經發局「省電A咖官網http://khep.kcg.gov.tw/」查詢或撥打07-3316696專線諮詢相關補助內容及申請程序；亦可至高雄市政府四維行政中心2樓的「高雄市設備汰換與智慧用電補助計畫專案辦公室」洽詢相關訊息。

(中時 )

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