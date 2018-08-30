一蘭拉麵能完美複製？ 這項關鍵技術讓山寨成為泡影

2018年08月30日 17:41 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

日本知名的「一蘭拉麵」在台灣也擁有廣大的粉絲，許多台人到日本都會去品嘗一番，不過一蘭拉麵竟然也出現了山寨版，最近在中國大陸的杭州出現「蘭池拉麵」，不論店面裝潢、員工制服、餐具設計到官方網站，全都跟一蘭拉麵有極高相似度，不過就有內行人指出「蘭池」不管再怎麼複製，唯獨「湯頭」根本無法複製成功，更直言「難吃」。

一蘭拉麵在日本相當有名，近年更是在海內外開設了近80家分店，在台灣、香港、美國都有，不過一蘭拉麵從未插旗至中國大陸，卻被發現在杭州看到，一家與一蘭拉麵極為相似的拉麵店名為「蘭池」，外表裝潢至菜單設計幾乎一模一樣，有名日本網友就特到蘭池拍「開箱影片」。

一蘭拉麵在台灣也擁有不少粉絲(圖/翻攝自一蘭拉麵官網)

影片中顯示，整間店鋪不只裝潢，包括單間隔間座位，店員制服、點餐問券、碗底文字等，都模仿一蘭，不過最糗的是，店門上的日文就這此名網友抓包寫錯字，而蘭池的官方網站也直接複製一蘭，公司的簡介中，說明拉麵店隸屬於蘭池(杭州)餐飲管理公司外，其餘的「溫柔、體諒、謙虛、誠實、勇敢」等特質，還有「安心、安全、健康」等公司宗旨，甚至到拉麵食材介紹，幾乎都是照抄一蘭官網的中、日文說明。

日前一蘭拉麵接受港媒採訪時，就指出蘭池與他們沒有任何關係，並強調不論外在條件如何相仿，蘭池也絕對無法做出跟一蘭相同的口味。這點也在拍攝影片的日本網友口中得到證實，他表示蘭池的湯頭與一蘭完全不同，甚至是「難吃」。

(中時電子報)