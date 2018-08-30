黨產案開庭 救國團強調非國民黨附隨組織 聲請停止執行

2018年08月30日 18:00 中時 王己由

救國團遭黨產會認定為國民黨附隨組織， 56.1億元資產遭禁止處分，救國團不服聲請停止執行，台北高等行政法院今(30)日下午開庭，委任律師劉昌坪強調，救國團並不是國民黨的附隨組織，就是公益團體，黨產會的認定，已侵犯救國團結社自由的業務自主決定權，像這次南部大水賑災，救團要捐款80萬元都未獲核准，「救人如救火！人民無法忍受痛苦！」

北高行今(30)日下午開庭，救國團表示，救國團是公益團體，組織龐大，連同派遣人員在內，有員工近1200人，相關營運體系還包括62家才藝補習班、13家國民運動中心，及15家青年活動中心，相關機構聘請老師4000人、一年有近60萬人次的上課學員，救國團被認定附隨組織後，所有資產遭到「監管」，影響層面極為廣大。

救國團委任律師劉昌坪說，根據報載，本月8日黨產會要求救國團派員與其協商，總團部秘書處處長鄭斐文等5人前往，經過約2個半小時商討，雙方共識為應全力將影響降到最低，但救國團提議卻多遭否決，恐難以維持正常營運，公益團體無法即刻幫助需要幫助的人，像高雄氣爆、台南維冠大樓倒塌，救國團也即刻捐款給家屬，讓高雄水災的人等3天，不是憲法保障人民精神的所在。

黨產會則說，目前針對財產是否屬不當取得的財產還未認定，只要救國團符合許可要件就會准許，不過問資金來源是否義工捐款或他處，本月27日至今不過3天，需要時間處理。庭末，法官諭知救國團確認申請詳細時間資料及黨產會處理情形，7日內提出書狀補陳，全案候核辦。

(中時 )