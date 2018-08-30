新北市議員參選登記 陳偉杰接棒蔡葉偉

2018年08月30日 17:40 中時電子報 綜合報導

發展地方 代言青年 力保國民黨關鍵席次

今（30）日是新北市第三屆市長及市議員選舉候選人登記第四天，第1選區（淡水、八里、三芝、石門）參選人陳偉杰在妻子及現任議員蔡葉偉議員伉儷陪同下，前往新北市選舉委員會登記參選，象徵為民服務薪火相傳。

今年39歲的陳偉杰，是國民黨培養的新世代參選人，曾任國策顧問劉盛良辦公室顧問、立委林德福國會辦公室助理，現任國民黨新北市青工會總會長、國民黨中央新媒體部副主任，具有博士學歷和教授身分。陳偉杰說，他常接觸年輕人，深知青年朋友發展困境與需要，更能精準為他們發聲。

陳偉杰說自己身為三個孩子的爸，特別關注孩子的托育、就學，以及青年的就業問題。他指出淡水是近三年來外來移居人口最多的地區，因人口快速增加帶來各種生活需求，因此他以「長幼安養、醫療安心、居住安定、就業安好、交通安全」的「五安」為政見主軸，希望把淡水打造成為一個更宜居、小而美的市區。

陳偉杰認為三芝、石門人口高齡化，除發展在地農業觀光，也應以區域特色發展文創產業，並進一步挖掘八里、北海岸的自然美景，發展北海岸觀光，推動北海岸各區協調發展，讓年輕人願意回鄉工作及創業。

陳偉杰在完成登記手續後，特別感謝蔡葉偉議員願意交棒給新生代，他也將不負重託，希望以政見、議題為主軸爭取選民認同，一步一腳印力拚勝選，守住國民黨關鍵一席，將服務地方鄉親的棒子傳承下去。

(中時電子報)