住商節電計畫使用率不到1％ 市議員憂中央將收回補助

2018年08月30日 17:42 中時 陳世宗

經濟部為促進節電訂定「縣市共推住商節電行動計畫」，台中市3年受補助經費總計7.67億元。市議員陳世凱30日在市議會質詢說，中市目前通過只有50多家成效不彰，核准金額只1000萬元，執行率不到1％，市府應多加宣傳讓市民受惠，避免中央將補助款打折收回。

陳世凱在市議會財政經濟委員會質詢說，台中市政府獲中央補助7.67 億元住商冷氣等電器汰舊換新，7.67 億元三年分三期；第一期有2.48億元補助，但如果執行率不到6成，第二期經費有可能被大打折扣，權益值得重視。

陳世凱指出，根據他拿到的資料顯示，目前台中市通過節電計畫的只有53家，核准金額只有1000萬元，執行率不到1％；如果按照這種「牛步化」期程，根本無法達到6成的執行率，屆時如中央打折收回補助，那市府就真的對不起台中市民了。

經發局長呂曜志表示，經濟部訂定「縣市共推住商節電行動計畫」，補助各縣市政府為期三年辦理節電基礎工作、設備汰換與智慧用電、因地制宜等各項措施經費；107年第1期設備汰換與智慧用電經費約2.48億元，目前申請案件203件，已核定案件為53件。

呂曜志強調，該局為提升民眾申請意願，將持續積極推動各項宣導活動，例如搭配商圈節電競賽活動推廣、公車亭燈箱廣告、粉絲團抽獎及有線電視等進行宣傳，增加節電補助曝光率。市府設有免付費0800-585058專線，供申請者諮詢。

(中時 )