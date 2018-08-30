《中時晚間快報》邱議瑩出訪波蘭 韓國瑜：我去她選區勘災

2018年08月30日 17:44 中時電子報 綜合報導

◎邱議瑩出訪波蘭 韓國瑜：我去她選區勘災

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天與國民黨立委在立法院舉行記者會，呼籲中央及地方重視中南部水患之後登革熱防疫的重要性。媒體詢問韓國瑜對於綠委邱議瑩在水患期間跑去波蘭出訪的看法，韓國瑜表示，「邱議瑩的選區在美濃，我也去美濃勘災，這是我該做的」，不理解她是用什麼思考指責他，每個委員的口業自己造，要自己對自己的選民交代。

◎台鐵10月12日起改點 440班次調整時刻

台鐵為配合高雄鐵路地下化與台中鐵路高架第二階段通車、加強高屏兩鐵轉乘便利性，自10月12日起進行年度時刻調整，另為紓解周日尖峰時段需求，還首度實施周日班表，增加東部運能。這次改點共調整440班次，其中影響5分鐘以上班次共286班，是近年改點調幅較大一次。

◎美韓空軍12月聯合軍演 北韓將強硬回應

據南韓《中央日報》中文網30報導、美韓兩國計劃在今年12月舉行「警戒王牌」（Vigilent ACE）大規模空軍聯合軍事演習。據多位政府消息人士29日透露，「兩國已經在內部確定年末實施警戒王牌演習的方案，目前正在圍繞參加演習的戰鬥力和演習規模進行協調」。據某位消息人士說，「除了駐屯在韓國的駐美韓軍之外，美國還將從本土和其他駐外基地調派兵力參與演習」。

◎阿妹下半年火力全開 「嘉賓三部曲」躍上國際

張惠妹（阿妹）結束上半年長假後，近日整裝回歸、火力全開，躍上國際與媲美上帝美聲的男高音安德烈波伽利（Andrea Bocelli），攜手合唱〈If Only〉，並於義大利時間9月6日舉辦的慈善活動「Celebrity Fight Night」上首唱；日前得知獲邀前往義大利擔任演唱嘉賓，阿妹忍不住開玩笑說：「原本想讓自己今年輕鬆一點、當當嘉賓，沒想到繼頑童、五月天之後的『嘉賓三部曲』，第三關壓力更大。」

(中時電子報)