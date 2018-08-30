媲美咖啡館！全家1,700店 開賣瓜地馬拉單品咖啡

全家宣布即日起推出第二波單一產區單品咖啡「瓜地馬拉薇薇特南果」，在全台1700店限定販售，此外，即日起至9／11，Let’s Café咖啡全品項第二杯半價。圖／業者提供

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全家單一產區單品咖啡-薇薇特南果-熱美式。圖／業者提供
全家單一產區單品咖啡-薇薇特南果-熱拿鐵。圖／業者提供

超商也喝得到專賣店等級的單品咖啡！全家便利商店繼去年推出首款單一產區單品咖啡，創造出1.5億的亮眼銷售業績後，今（30）再宣布，推出第二波100％單一產區單品咖啡「瓜地馬拉薇薇特南果」，有美式及拿鐵兩款，即日起在全台1,700店限定販售。

據全家介紹，次推出的瓜地馬拉薇薇特南果單一產區咖啡豆，經由UCC專業咖啡師挑選，入口後可感受到水果調性的明亮酸質，並隨著咖啡溫度變化，產生前中後三段不同的風味：在79度至70度高溫輕啜，會呈現明顯的花香與檸檬柚香，隨著溫度稍退，69度至60度則會有紅蜜李與柑橘酸甜充盈口中，最後在59度至50度則會帶有巧克力堅果味帶給咖啡饕客全新的味蕾享受。

全家表示，因單一產區單品咖啡豆源有限，將限時、限量導入1,700間店舖限定販售，售完為止。定價方面，單品咖啡-美式(小杯)8oz-熱 50元，(中杯)12oz-熱、冰70元；單品咖啡-拿鐵(小杯)8oz-熱 60元，(中杯)12oz-熱、冰80元。後續也將在店舖推出瓜地馬拉薇薇特南果濾掛式咖啡與咖啡豆。

為歡慶推出第二波單品咖啡，全家也宣布，即日起至9月11日Lets Café咖啡全品項推出第二杯半價、10杯75折優惠（不含酷繽沙、檸檬果磚）。

(工商 )

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