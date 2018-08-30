史無前例！台、美衛生部長首次會面

台、美衛生部長會面後，阿札爾主動將合照上傳至Twitter。 衛福部提供

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中時
林周義

衛福部部長陳時中本週訪美，與美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）會面。衛福部國合組技監許明暉表示，這是史上首次台、美衛生部長就重要議題進行會面，對雙方實質合作內容的推動具有重大意義。

許明暉表示，陳時中部長早在2、3個月前已訂定例行性的訪美行程，當時也嘗試安排與阿札爾碰面。在經歷台北醫院火災的憾事後，部長原想取消行程，但美方表示願意就重要議題進行意見交換。難得的機會下，部長決定赴美，這也是台、美部長的首次碰面。許明暉表示，以往的署長、部長也有進入華府的機會，但此次能進入華府、進入衛生部與部長會面，是史無前例的。

許明暉推測，台灣在世界衛生組織的參與會是此次碰面的重要議題之一，相信此次溝通對傳染病防治的合作、災害防治、氣候變遷的因應等都有幫助。許明暉表示，這也對雙方的實質合作具有重大意義。

碰面後，阿札爾主動將雙方合照上傳至Twitter，衛福部也將合照上傳至臉書。許明暉對阿札爾的舉動表達感謝，並表示這是雙方合作的好象徵，相信此次行程對台、美雙方區域的衛生健康都有益處。

許明暉表示，陳時中部長的行程中，約有3到5天都在外面過夜，杜克大學的活動一結束就到華府與阿札爾會面。目前，陳時中部長已在回程中，詳細會面內容會在回國後宣布。

(中時 )

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