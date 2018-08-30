「心靈彩曲 林榮宏創作展」 新光三越高雄三多店獨家首展

2018年08月30日 17:53 中時 柯宗緯

新光三越三多店邀請美術教師林榮宏，首度在南台灣舉辦「心靈彩曲 林榮宏創作展」展覽。（柯宗緯攝）

新光三越高雄三多店30日邀請來自南投縣鹿谷鄉，於國立竹山高中退休美術教師林榮宏首度在南台灣舉辦「心靈彩曲 林榮宏創作展」，即日起至9月20日在高雄三多店12F文化館獨家展出。現場展示近50件包含平面與立體兩大系列的唯美創作，將帶給觀展民眾更為豐富多元視覺享受。

此次展覽中，平面系列區將含括水彩、油畫及書法等三種不同技法呈現的創作，其中最經典的一幅「絲瓜成熟時」是老師早期大學時期的畫作，民國61年的作品至今已有46年的時間，畫作依然保存的相當完整，也是展場中年代最久遠的作品。

另外超人氣「紫南宮」與今年首繪「新光三越高雄三多店外觀圖」兩幅圖畫，象徵著百貨商場帶動滾滾財源與絡繹不絕的人潮，均是首次在高雄三多店獨家亮相。在林榮宏老師的畫筆下，一幅幅描繪自然風光、山谷美景的畫作，令人彷彿身歷其境。

立體系列區則展示扇子、竹子、陶器等立體實物上的作畫作品，在凹凸不平的表面上，搭配上花卉草木烙印的立體陶雕器皿，帶給觀展民眾脫俗典雅的愉悅感。在各式作品中皆可感受到林榮宏老師對於山川景致的眷戀及藝術的熱愛，民眾亦可藉由欣賞現場畫作，一同感受這片土地所帶給我們的藝術觀與文化涵養。

林榮宏畢業於台灣師範大學美術研究所，從事三十餘年的教學志業，累積許多經驗與能量，秉持著：「真正的快樂是追求自己所愛，走出去看世界，提筆彩繪美麗的大自然，是我最愉悅舒暢的享受。人生是有限的，藝術是永恆的，追求形而上的創意，融會貫通畫出能讓人感動的作品，使意境再精進，達到心靈的滿足感，傳達給具有共同經驗者引發共鳴」的理念，使用喜愛的彩筆記錄著眼睛所看到的景色和事物。

林榮宏崇尚自然熱愛鄉土，以突破傳統模式走向多樣化，本次展出作品皆以寫生描繪為主，從生活的心靈感受追求，取材大自然中具有虛實之美的松韻泉聲，富有鄉土情懷的松竹人家，鳥語茶香山谷特色，或悠久文化的台灣傳統莊園村景，用圓熟的技法畫出具有力度的主題，有興趣的民眾歡迎前往新光三越高雄三多店12F文化館參觀，一同欣賞這難得經典的美麗畫作。

(中時 )