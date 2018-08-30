哥在「看見台灣」團隊墜機罹難 她以刺青及遺作攝影展紀念

2018年08月30日 17:57 中時 陳淑芬

「看見台灣」團隊攝影助理陳冠齊的妹妹陳映汝，用哥哥最愛的相機及象徵親情的紫荊花圖騰刺青，來紀念哥哥。（陳淑芬攝）

「他眼中的世界是這麼的美，怎麼會捨得離開？」陳映汝的哥哥陳冠齊是在「看見台灣II」團隊墜機罹難的攝影助理，她30日還語帶不捨地說，家人忍痛彙整哥哥遺作，將在台中市政府國際非政府組織中心（INGO中心）展出，她並用哥哥最愛的相機及象徵親情的紫荊花圖騰，在左臂刺青來紀念這名暖男。

「看見台灣」紀錄片拍攝團隊在106年6月間發生墜機意外，導演齊柏林、攝影助理陳冠齊及機師張志光等3人不幸罹難。這起意外震撼國人，加入團隊年餘的陳冠齊年僅25歲，台中市豐原區人，曾在台中市府文化局擔任替代役，親友聞訊哀痛不捨。

台中市政府INGO中心將於9月1日起至10月10日，在霧峰光復新村舉辦「齊心齊飛．平安台灣 陳冠齊紀念攝影展」，將展出陳冠齊生前近200件生活照片與攝影作品，包括空拍、生活記事及社會參與等主題。其中，有12張首度曝光空拍照片，是陳冠齊參與「看見台灣II」紀錄片時所拍攝作品。

陳冠齊的大妹陳映汝表示，哥哥對能加入齊柏林團隊很高興及珍惜。意外發生至今經過1年2個月，家人從悲痛中緩慢的復原，小妹陳映婷住思念及悲痛地整理，並與團隊所屬的阿部電影公司彙整出近200件作品，希望能紀念哥哥對藝術創作、攝影及社會關懷的投入。

「原來哥哥是如此的溫暖」陳映汝說，意外發生後，家人與哥哥的朋友接觸、整理遺作出才發現，平日與家人打打鬧鬧的哥哥，在朋友眼中竟是貼心的「暖男」，更令家屬不忍的是，陳冠齊拍攝的世界是如此的美，他怎會捨得離開？

(中時 )