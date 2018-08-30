Dazzling Café「粉壞」！ 聯手新光三多店打造網美熱點

2018年08月30日 18:03 中時 柯宗緯

Dazzling Café 聯手新光三多店打造網美熱點。（柯宗緯翻攝）

Dazzling Café今夏聯手新光三越高雄三多店於即日起至9月9日在1F推出Dazzling x Zzifan_Z粉壞快閃店，快閃視覺打造微型壞女孩的化妝間，從半身化妝鏡、唇膏、粉底、眼線筆缺一不可，創造少女心大爆發的夏日打卡熱點，民眾都可以恣意地在此盡情拍攝，拍出屬於自己的網美照。

Dazzling Café祭出2018年暑期最強聯名，攜手華研音樂超人氣插畫家Zzifan_Z跨界合作，Zzifan_Z坐擁超過十五萬死忠粉絲，擅長將年輕世代的戀人絮語融入日常生活對話，也成功帶動社群間的討論，成為新一代人氣插畫家。

Dazzling Café首次獨家與Zzifan_Z聯名盛夏新品－粉壞甜心系列「粉壞甜心盒」全台限量500盒，內含三款彩虹吐司及炎夏必喝飲品，搭配粉嫩造型水槍，讓民眾彷彿回到小時候的悠遊時光；而「粉壞甜心瓶」則是將大家最愛的刮刮樂融入在罐子蛋糕中，推出一共四款的Q版插畫大頭，刮出專屬每個人的粉壞甜心。

亮點商品首發主打「粉壞甜心盒」由三款彩虹吐司組成，以海洋、森林、大地三種情境主題命名，分別是龍蝦酪梨、抹茶紅豆及芋泥金沙。

龍蝦酪梨嚴選上好紅麴餵養吐司體，口感清爽軟綿；抹茶紅豆遵循古法製成少油少糖的紅豆沙餡，搭配Q彈麻糬增添層次感；芋泥金沙則跳脫傳統，選用鹹蛋黃搭配台灣芋泥餡調配，口味鹹中帶甜，綿密不膩口。

另外豔夏不可或缺的沁涼飲料則推出期間限定的飲品兩款，首推「橙香蜜柚氣泡飲」，選用韓國柚子醬與新鮮檸檬、柳橙調配而成，口味酸甜暢快，非常適合炎熱夏天來上一杯。

另一口味「芒果鳳梨凍飲」採用夏季盛產的愛文芒果及新鮮鳳梨現打而成，搭配口感Q彈的草莓果凍，打造豐富層次口感，還有隨盒附贈的壞女孩造型水槍，就是要讓大家童心未泯，回味兒時的快樂悠遊時光。

而結合刮刮樂與粉紅餐盒的趣味性與視覺性的「粉壞甜心瓶」共有草莓小惡魔、優雅旗袍女、金髮唇膏妹及棒棒糖女孩四款造型頭貼，已於即日起至9月9日正式在新光三越高雄三多店限量發售。

口味分為兩款「開心果草莓」慕斯散發淡淡開心果香氣，略帶酸的覆盆子醬搭上微甜的草莓慕斯，酸與甜在口中演奏絕妙交響樂章；「芒果檸檬」濃郁芒果果香瞬間佔領口腔，爾後軟綿糕體與酸甜檸檬鮮奶油交織於味蕾上，夾層的餅乾碎畫龍點睛，增添整體口感。

新鮮果汁選用富含甜菜紅素的紅肉火龍果搭配柳橙、香蕉兩款水果，打造膳食纖維含量高且抗氧化的絕美漸層色系飲品，不僅好看好拍同時滿足大眾對健康需求，Dazzling Café在高雄三多店的期間限定快閃店，預計將引爆一波網美討論度極高的打卡點與少女們爭相搶購的人氣熱潮。

(中時 )