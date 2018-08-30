台中花博反恐維安演練 陸空夾擊過程逼真

花博防恐演練過程逼真，特勤隊員順利擊斃2名歹徒。（王文吉攝）

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花博反恐演練，模擬歹徒持槍挾持人質，特勤隊員獲報立即封鎖現場。（王文吉攝）
空勤總隊出動直升機，特警從樂農館上方垂降。（王文吉攝）
花博外埔樂農館模擬遭恐怖分子挾持人質，警方緊急疏散工作人員及參觀民眾。（王文吉攝）
恐怖份子造成多名人員受傷，醫療中心立即啟動「大量傷患機制」，數輛救護車馳抵救助傷患。（王文吉攝）
特警隊員發動攻堅，順利擊斃2名恐怖份子。（王文吉攝）
花博后里園區模擬歹徒持刀威脅民眾，遭警方持槍包圍。（王文吉攝）
「2018世界花博，台中準備好了！」台中市長林佳龍到場督導花博反恐維安演練。（王文吉攝）

2018台中國際花博即將開幕，台中市警察局31日在外埔園區樂農館舉辦「反恐維安演練」，場面場面震憾逼真。市長林佳龍督導時表示，花博是世界級活動，估計半年將吸引800萬參觀人次，台中市必須做好所有維安準備工作，期勉一切準備陸續到位，迎接花博盛會。

演練模擬5名恐怖分子，策劃於外埔樂農館挾持群眾、放置爆裂物威脅政府。警政署保一總隊維安特勤隊獲報立即封鎖現場，空勤總隊支援直升機協助，刑事局偵查第五大隊出動防爆隊，配合市府消防局及衛生局等單位參演，結合臉型辨識系統、遙控無人機截斷器、搖控處理爆裂物機器人等，展現警方科技建警成果。

「2018世界花博，台中準備好了！」林佳龍表示，花博再過2個多月就要開幕，屆時不僅有國內遊客，更有各國市長、國會議員等參訪，台中市必須做好所有維安準備工作。花博是結合人與自然的博覽會，硬體建設會繼續使用，也會昇華個人的美感，進而提升城市美學。

林佳龍最後表示，近3年來台中的治安相當平穩，且警政署評比，均為六都第一；市警局善用高科技發揮智慧警政，包括科技辦案、警民合作、偵防並重，展現打擊犯罪的效果，透過一次一次的演練強化防恐維安能力，這些能量都能作為平常維護治安、救災之用。

未來花博展出期間，外埔園區將設置1個醫療中心及2個救護站，並有光田綜合醫院醫護、救護人員和救護車進駐，守護民眾健康安全。演練當天出動1名醫師、2名護理師及1名救護員參與反恐維安演練，確保緊急事件發生時能有效應變維護民眾生命安全救護。

(中時 )

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