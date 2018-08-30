2018雅加達亞運 20歲柔道小將楊勇緯奪銅

2018年08月30日 18:17 中時 陳世宗

2018雅加達亞運29日再傳捷報！台中健兒楊勇緯在柔道男子60公斤級銅牌戰力退對手北韓勝出，為我國拿下睽違8年的首面男子柔道獎牌。電競示範賽《英雄聯盟》項目中，中華隊在銅牌戰以3比1擊退沙烏地阿拉伯；30日晚間中華隊男籃、男排將陸續進行4強賽，力拼取得金牌戰門票。

運動局表示，來自后里區的楊勇緯在男子柔道60公斤級出賽，他雖在8強賽不敵烏茲別克，但在敗部復活延長賽中以「一本」(柔道術語，一種裁判直接給分制度)擊敗蒙古選手晉級銅牌戰；銅牌戰與北韓選手對決，兩人纏鬥近10分鐘後，由楊勇緯在延長賽獲勝。

年僅20歲的楊勇緯不僅為自己拿下個人首面亞運獎牌，也是中華隊繼2010廣州亞運後，再度於柔道男子項目站上頒獎台；台中的黃翊婷在柔道女子70公斤級亮相。電競示範賽《英雄聯盟》項目29日進行銅牌戰，中華隊陣容擁有台中選手盧禹宏順利擊敗沙烏地阿拉伯，以銅牌作收。

田徑方面由「新生代風速女王」廖靜賢領軍的女子4*100公尺接力隊，最後跑出45秒17成績排名分組第三，順利晉級決賽，這是她第三度征戰亞運。男子4*100公尺接力項目，中華隊跑出49秒15分成績名列分組第二晉級決賽。陳傑與隊友在男子4*400公尺接力預賽亮相，以3分8秒76成績排名第四。

男籃及男排將分別進行4強賽，睽違48年後重返4強行列的中華男籃隊，將與中國正面對決。相隔20年後闖進4強行列的中華男排隊，則遭遇強敵韓國力拼金牌戰門票。中華女排隊最終戰與印度交手，最後由我方勝出，有望再度擊敗印度搶下本屆第9名成績。

運動局說，中華女子曲棍球隊最終戰對上地主國印尼，全隊2次射門由來自台中的選手楊佳諭、楊淳卉進攻；終場中華隊以0比2不敵對手，獲得第8名成績。

(中時 )