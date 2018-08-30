彰化》王惠美抨不該為了政策買票才做政策

國民黨彰化縣長參選人王惠美30日在眾多國民黨大老和年輕支持群眾簇擁下完成登記。（吳敏菁攝）

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國民黨彰化縣長參選人王惠美在眾多國民黨大老和年輕支持群眾簇擁下完成登記。（吳敏菁攝）

國民黨彰化縣長參選人王惠美30日在眾多國民黨大老和年輕支持群眾簇擁下完成登記，王惠美說，這次選舉是小蝦米對抗大鯨魚，也是「第一名和吊車尾」的選擇，要打造新彰化，找回榮光。

王惠美表示，彰化縣民現在生活沒幸福感，產業建設沒進步感，縣府施政沒方向感，城市沒光榮感，未來一片無感，當過3屆議員、2屆鎮長、2屆立委的完整行政經驗，找回光榮感，彰化很多優勢卻沒進步，卻讓彰化失去自主性，說要當台中後花園，觀光要和南投配合。

王惠美說，沒有行政資源，但螞蟻雄兵也能撼動大象，這段期間，民進黨總統、副總統、行政院長等一直來，是為了建設，還是為了選情？鄉親若有感，還需要總統一直來加持嗎？並抨擊政策買票，指選舉到才給孩子免費營養午餐吃，才發放369敬老禮金，難道過去3年都在睡覺。

彰化縣政府表示，縣府財政狀況健全，縣長魏明谷有開源節流的具體作為，社福推動持續，專心彰化建設。

王惠美不滿，彰化縣很多評比都落後，統籌分配款倒數第一名，幸福感、競爭力都在末段班，過去當過鎮長經驗也可拓展治理整個縣，鹿港鎮曾是「微笑之鄉」全國第一，這次也是第一名和最後一名的選擇。

王惠美說不該為了政策買票，才做政策，未來當縣長，會健全財政，該有福利不會少，建設不會少，餅做大後，有建設也會有福利。今天陪同登記的還有，前立委林滄敏、鄭汝芬、議長謝典霖、前議長謝式穀，前縣長阮剛猛等

(中時 )

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