申領陸居住證 陸委會：尚無違反兩岸條例 但可能存有風險

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旺報
呂佳蓉

針對大陸將開放台灣民眾申領居住證的問題，陸委會30日表示，關於陸方居住證申領發放相關辦法，申辦居住證者無須在大陸設籍，對於領用大陸居住證者，尚無違反兩岸條例第9條之1規定，不會有註銷台灣戶籍的問題。但是陸委會也表示，持有居住證仍可能存有些風險，政府還在研議。

陸委會發言人邱垂正今在例行記者會上表示，申領居住證沒有違反兩岸條例，但是居住證是大陸一連串「名為惠台、實為利中」對台措施的一種統戰作為，對於我方人員赴陸未定居設籍，而有較長的居留時間者，給予類比公民身分編碼，提供趨近已設籍身分的社會生活便利待遇，這是大陸片面藉以進一步「內國化」的政治目的意圖作為。

邱垂正也力列舉申辦居住證可能涉及包括兩岸權利與義務衝突的問題，包括兩岸公法上權利義務衝突、社會福利資源重覆配置、是否影響我國家安全或利益問題，以及是否須修法要求申領者返臺進行申報登記，或限制其擔任重要或機敏公職，以維護我國家安全與利益，陸委會正與相關機關共同研議及評估中。

邱垂正表示，陸方目前正在修正「個人所得稅法」，未來持居住證的台灣民眾，可能被要求就全球所得繳納個人所得稅，如此增加稅務負擔，如此不得不重視，加以注意。此外，陸方稱居住證持有人享有參加社會保險、以及繳存提取使用公積金的權力。但是陸方的社保管理一直存在監督不周、貪腐，甚至基金操作不佳等問題。台灣民眾若參加大陸的「五險一金」，看似增加權益，實質上可能增加負擔。

邱垂正也提醒，台灣民眾申請居住證需要提供指紋資料，未來在大陸的一些行為動態恐遭蒐集掌握，同時大陸近來設置天網工程，透過監控系統，全面對民眾進行監控。喬治歐威爾小說《1984》所描述的警察國家全面監控的景象，在大陸已經發生，領取居住證的台灣民眾，未來也會面對更多監控與赴陸隱私的挑戰。

(旺報 )

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