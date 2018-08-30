亞運金牌谷筱霜返母校 民和國中師長教練鄉親溫馨迎接

2018年08月30日 18:22 中時 沈揮勝

谷筱霜接受縣府表揚。（沈揮勝翻攝）

谷筱霜（右三）返母校，長串鞭炮迎接榮耀。（沈揮勝攝）

金牌國手與金牌校長！谷筱霜（中）回母校民和國中，與7年前在校時的校長何光明（左）、現任全正文（右）興奮合影。（沈揮勝攝）

師長、教練及鄉親合影。（沈揮勝攝）

谷筱霜在母校榮譽牆最高處簽名。（沈揮勝攝）

與恩師薛文燕興奮擁抱。（沈揮勝攝）

亞運空手道金牌選手谷筱霜載譽歸國，30日上午與中華代表隊縣籍國手林佰峰、林素華在縣府接受縣長林明溱表揚；下午3點多，谷筱霜由民和國中前任與現任校長何光明、全正文，以及啟蒙教練吳聰哲陪同回到母校，師長、學弟妹及鄉親熱烈歡迎，畫面溫馨且感人！

谷筱霜與空手道教練曾麗如等一行人是在30日上午由林明溱、副縣長陳正昇、縣議員洪明科、簡景賢、許阿甘、市長宋懷琳、南投縣體育會總幹事洪銘惠等人共同帶領進入縣府，縣府團隊以掌聲熱烈歡迎，隨後一行在縣長室接受表揚。

林明溱指出，縣府對體育運動及教育非常重視，縣籍選手在亞運中為台灣摘金、搶銀、奪銅，都是南投之光，因此特別頒贈鼓勵金，希望他們百尺竿頭、更進一步，將來在奧運取得更好的成績，為南投、為台灣獲得更大的榮耀。

他也提到，草屯旭光高中空手道館興建總工程費約4000萬元，工程已發包施工，希望讓縣內空手道選手在最完善的硬體設備環境訓練學習。

谷筱霜感謝縣府、教練、學校與家人支持，讓她接受完整訓練。她對自身實力很有自信，雖在籤表出來時，看到與過去2戰都贏她的日本選手同組、感受比賽難度，但仍努力發揮所學擊敗對手，未來她將持續參加各項公開賽，朝2020東京奧運目標邁進。

傍晚，谷筱霜回到家鄉母校民和國中，受到長期支持該校發展武術運動及合唱團的縣議員陳昭煜、輔導主任薛文燕、教練吳聰哲，以及她在校時的校長何光明、現任校長全正文的鼓勵與歡迎；燃放鞭炮、夾道擊掌，還有濁岸合唱團跆拳道品勢表演，見證奮鬥歷程。

(中時 )