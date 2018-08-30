全台最大創作平台 CITY CAFE咖啡杯文創設計徵稿

2018年08月30日 18:26 中時 曹婷婷

CITY CAFE自2004年上市以來，深獲消費者喜愛與支持，帶起全民品味城市咖啡的風潮，2017年更創下3億2千萬杯空前銷售紀錄，這樣一個高曝光平台，將開放對外徵稿囉！CITY CAFE將從9月進行首發文創咖啡杯徵稿，每年1月到9月都會逐月發表全新創意主題，這項終年性的長期徵稿活動歡迎大家依照每月設定不同主題持續且不間斷創作。

第一個創作主題配合節慶為「新春開運過好年」，將是2019年1月率先會與大家見面的文創咖啡杯，此後每一個月特定主題將會遴選一個創作作品，該作品將成為某一月份CITY CAFE咖啡杯的主題設計，預估曝光數量將會超過2千萬杯以上，除了會將創作者姓名揭露於咖啡杯，並會在活動網站中與大家分享該創意作者的創作理念及相關資訊。

以城市咖啡品牌為名的 CITY CAFE，不但在品質方面不斷創新求進，更藉助商品持續傳遞關懷社會人文的豐富情感，先後與知名大師合作，2013年與王春子插畫家、2014年與蕭青陽設計師、2015~2016年與聶永真設計師、2017年與Daniel Wong合作，將設計與咖啡做了不同風貌的結合。CITY CAFE也從單純的美味商品走向人文藝術的展演，為飲用咖啡增添了更豐富的多元價值底蘊。

以CITY CAFE做為起點，開啟全台最大的創作平台，使得所有創作者在CITY CAFE創作平台上，能夠盡情發揮他們的創作才華及能量，讓每一杯的CITY CAFE變得更有生命及內涵，藉助這一個「文創咖啡杯」，對於不同城市風貌以及城市大小點滴的無限探索得以就此誕生，歡迎所有創意開啟無限創作視野，以觀察這片土地，關心這片土地的情懷，一起把生活中的點點滴滴利用創作來留下珍貴紀錄，並讓城市因此讓人更為珍惜及欣賞。

(中時 )