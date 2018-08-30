不是玩具！日本Hello Kitty滅火器來台

日本輕型滅火器來台，Hello Kitty造型備受矚目／圖／正德防火工業提供

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台灣消防業界龍頭品牌正德防火工業，30日宣佈獨家代理引進日本初田製作所「Hello Kitty滅火器」，2.7公斤輕盈好操作與無毒化學特性，能一罐搞定各式火災，提供民眾居家消防安全擁有第一線防護措施。

Hello Kitty滅火器有效期限五年，於正德防火官網販售，近期也將於PChome商店街、LINE口袋商店、MOMO摩天商城等網路通路上線販售。

正德防火工業並首度公佈「2018年國人居家防火意識」調查報告，有近九成的受訪者認同消防設備對居家環境的重要性，但將近四成的受訪者家中完全沒有設置任何一項消防設備，也有近四成受訪者不確定自家大樓火器擺放位置或表示大樓無設置滅火器，且僅有三成受訪者為自家房屋投保建物火災保險或意外險。另外，55%的受訪者對於如何操作滅火器的演練經驗是零，62%的受訪者誤以為滅火器可使用30秒~5分鐘，約三到四成的受訪者對火災類型對應的滅火器完全不知悉，顯見國人對於滅火器常識普遍不足。

根據內政部消防署「106年全國火災統計分析」資料指出，火災高峰時段為中午12時到晚上6時，而比對「國人居家防火意識調查」結果發現在這時間點有高達43%的受訪者只有12歲以下小孩和50歲以上長者待在家中，但他們也是事故發生時最無助的族群，面對笨重傳統的滅火器不會使用，恐錯過初期火災滅火關鍵20秒。

因應國人防火意識不足和臺灣火災狀況，正德防火認為，國人需要一瓶適用於各式火災類型的輕巧滅火器放置家中，故特別引進日本百年消防企業初田製作所生產的Hello Kitty強化液滅化器。強化液為新一代滅火藥劑，A、B、C各類火災都能處理，液體的藥劑放射成霧狀加以滅火，冷卻效果與滲透性佳，滅火效果好不復燃。

此外，其有別於傳統乾粉滅化器特性，無毒環保物質的液體狀態噴灑後，不會造成人體吸附粉塵所導致的後遺症與傷害，善後處理輕鬆擦拭即可。加上2.7公斤的輕巧瓶身與簡易操作方式，讓常居家中的高危險群，長輩、婦女、甚至小孩都可以輕而易舉的使用，只要掌握操作方式與口訣，便無需在驚慌失措之餘，費神思考應對滅火方式。此外，Hello Kitty滅火器獲得臺日雙方國家級認證，為國內唯一引進強化液滅火器，更是全國唯一首家獲得住宅用滅火器型式認可及個別檢驗合格標籤的產品。

(工商 )

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