空襲警告app 幫敘利亞平民爭取8分鐘逃生時間

美國研發空襲警告app，可以預警俄國的轟炸，卻無法預報美國的轟炸。(圖/Hala Systems)

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中時電子報

敘利亞是現今戰火最慘烈的地方，為了生存，敘利亞平民開始利用空襲警告app，可以提前得知敘利亞空軍、俄國空軍的起飛時間，與即將轟炸的地方，人們可以趕緊逃離當地。

物理學網(phys.org)報導，這套APP稱為「哨兵警報」(Sentry programme)，是由機場附近的觀察員、傳感器來通知敘利亞和俄羅斯戰機起飛的時間，並由網路來預測他們的轟炸位置，透過手機app向用戶發出警告，使居民有更多時間逃生。

現年23歲的媒體活動家伊德利比(Khaled al-Idlibi)就是哨兵警報app的用戶之一，他住在敘利亞西北部的伊德利卜(Idlib District)，當地仍屬於敘利亞反抗軍(自由敘利亞)的地盤，因此他的小鎮經常被轟炸。

伊德利比印象最深的是去年6月10日，當時他的手機警告突然亮起，顯示一架戰機已朝伊德利卜飛來，他與他和他的兄弟跳上了摩托車逃離，在離小鎮一公里左後，後方已滿是轟炸的煙塵。

伊德利比說「那天只有三個孩子受傷」，他估計哨兵警報可能在那一天挽救至少15人的生命。

哨兵警報是哈拉系統公司(Hala Systems)設計的，該公司的創始人約翰．傑格(John Jaeger)是美國前外交官和技術專家，他與一名美國企業家戴夫．賴文(Dave Levin)和一名敘利亞程序編寫員一起建立了這一系統，不過這位敘利亞同事的身份必須保密。哨兵於2016年8月首次推出，已成為許多敘利亞人平時的「天氣預報」之一。

目前哨兵警報已達到英國、加拿大、荷蘭和丹麥的資金，所以成效愈來愈具備，也有更多的人力可以監控區域和設置傳感器。

然而，它現在仍有盲點，也就是它只能針對敘利亞、俄羅斯的轟炸提出警告，而美國與北約的轟炸資訊無法接收，然而美國的空襲也經常造成平民傷亡。

(中時電子報)

文章來源：Air raid warning tech gives Syrians life-saving minutes

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