新竹》「小白」劉康彥好人緣 學姊、北市發言人拍片力挺

2018年08月30日 18:57 中時 徐養齡

學姊（前右）當年與小白（前右二）曾共事1年，一起專訪柯P。（劉康彥提供）

劉康彥（左）曾任新竹市長林智堅市長辦公室主任。（劉康彥提供）

選戰往往拚人氣也拚名人背書，新竹市北區市議員參選人劉康彥曾是媒體人，與不少現任台北市府靈魂幕僚成為好麻吉，像是近來爆紅的「學姊」黃瀞瑩及發言人劉奕霆，就情義相挺為劉康彥拍攝推薦影片，吸引網友熱烈討論。

以清新外型獲媒體聚焦的學姊，在影片中僅略施脂粉，但仍舊散發陽光魅力，一身白色T恤站在綽號「大熊」劉奕霆的身旁，顯得格外嬌小，兩人分別是柯P台幕後台前的媒體彩妝師，與劉康彥一樣，都具備「工作狂」DNA。

外號「小白」的劉康彥曾任林智堅市長辦公室主任，經營社群媒體有成，被譽為「點子王」，渾身服務熱血，被民進黨提攜投入市議員大選，30初頭歲卻散發出歷練氣息。

學姊說，她與小白在網路媒體當了約1年左右的同事，雖然跑的是不同路線的新聞，但能深刻感受到，小白是個很認真照顧大家及後輩的人。

「認真、完美！」台北市府發言人劉奕霆與小白也是網路媒體舊識，透過工作交流，感受到他做事熱情、認真的態度。

學姊及劉奕霆在影片尾聲，不忘為小白背書掛保證，「北區就是要劉康彥！」、「小白加油！」影片雖只有短短1分鐘，卻道盡3人間的好情誼，從台北為新竹的好友隔空助陣。

(中時 )