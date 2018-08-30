台北燈節規避招標、募款流向不明 遭議員踢爆

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台北市議員許淑華30日踢爆，北市府舉辦台北燈節有1075萬元標案竟沒有公開招標，以「緊急採購」方式規避招標，她質疑有獨厚廠商嫌疑，此外，現金捐款2798萬，剩下1323萬流向不明，甚至把各筆捐助細項列為機密；市府對此回應，過程皆依法採購，強調無帳目不清情事。

許淑華調閱資料指出，燈節總支出8587萬7000元，經費來源包括5384萬7000元公務預算，其中委託廠商3600萬、北市觀傳局緊急採購1772萬8116元；另有企業捐款2798萬，包含北市文化局花車贊助300萬。

她還發現，觀傳局和文化局有1075萬7337元標案，沒有公開招標，令人質疑有獨厚廠商。

此外，許淑華說，現金捐款有2798萬，廠商實際拿到1175萬，剩下的1323萬竟不知道流向，不料，觀傳局聲稱是商業機密，沒有明細。

對此，觀傳局長陳思宇強調，當時活動辦理在即，時程緊迫，所以依據政府採購法辦理，所有過程皆依採購法相關規定辦理。

陳思宇說，2018台北燈節總經費8587萬7,000元，其中市府公務預算為5,384萬7000元，中央及各界贊助金額則為3203萬元，全數用在台北燈節各項活動辦理，一切均依政府採購法辦理採購招標程序作業。

至於議員質疑活動帳目不清、贊助不公開透明，陳思宇說明，依照契約，得標廠商籌辦活動過程經費不足部分得尋求贊助廠商，此次活動中央及各界贊助金額為3203萬元，其中805萬元入市庫，亦依政府採購法規定辦理，其餘則由承商執行燈節各項活動，並無流向不明、帳目不清情事。

(中時 )

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