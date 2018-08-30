義民祭慶祝大典 陳菊代總統出席

義民祭慶祝大典30日登場，總統府祕書長陳菊，代表蔡英文總統出席，也指蔡英文總統是台灣自治史上首位客家妹總統。（莊旻靜攝）

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義民祭慶祝大典30日登場，總統府祕書長陳菊（左七）、客家委員會主委李永得（右三）等人均出席。（莊旻靜攝）
義民祭慶祝大典30日登場，總統府祕書長陳菊（右二）、客家委員會主委李永得（右三）等人均出席。（莊旻靜攝）
日治時代總督長谷川清曾贈匾「盡忠報國」給義民廟，其孫女西村治美（左二），介紹30日出席義民祭儀式。（莊旻靜攝）
日治時代台灣總督長谷川清，為了安撫當時的台灣民心，曾贈匾「盡忠報國」給義民廟，至今仍懸掛在廟內。（莊旻靜翻攝）
義民祭慶祝大典30日登場，電子花車、辣妹「亂入」，也使文史工作者批評此舉影響無形文化資產。（莊旻靜翻攝）

義民祭慶祝大典30日正式於新竹縣褒忠亭義民廟展開，總統府祕書長陳菊、客家委員會主委李永得等人親自出席，陳菊表示，她代表蔡英文總統參與，蔡英文總統是台灣自治史上首位「客家妹」總統，代表會客家人的高度肯定與榮幸，期望客家文化世世代代傳承。

陳菊致詞時表示，蔡英文總統30日不克參加，但她以身為客家人為傲，作為1個客家子弟，她時時刻刻記住義民爺的教訓，一定會把這個國家，治理的更富強康樂。陳菊也指，蔡英文總統特別認為，義民祭典非常具有歷史意義，義民爺的信仰市愛鄉愛民的，具有勤奮打拼、守護鄉土的精神，令人敬佩。

陳菊說，她在前往義民廟路上遇到塞車，因來自全台各地的信眾都趕赴此場盛會，顯示對儀式的敬重。而新竹縣長參選人徐欣瑩、鄭朝方、楊文科等人亦出席義民祭慶祝大典，陳菊對此「給予高度的祝福」，希望他們未來可以繼續保存非常珍貴的客家傳統，讓更多年輕世代了解客家文化及義民廟所有精神。

李永得則表示，義民爺是這塊土地的守護神，不惜犧牲自己的性命保護家園，不僅是唯一的本土信仰，義民爺也不僅有客家人，還有原住民、河洛人、外省人等，期望大家在祭拜時，要記得義民爺貢獻這塊土地，建立多元文化，對台灣以後的發展會更好。

今年義民祭由下山聯庄輪值，總正爐主鄭復寧說，感謝祭典區的工作人員近2、3個月的付出，他也在祭典儀式後，交棒給明年輪值的芎林聯庄。義民廟董事長徐德馨也介紹，日治時代總督長谷川清曾贈匾「盡忠報國」給義民廟，長谷川清的孫女西村治美30日也出席慶典，具特殊意義。

今年有神豬、神羊比賽由信士鄧兆榮以1385台斤的神豬，獲得特等獎，范德浪則以2.43台尺的羊角，抱回神羊特等獎。義民祭慶祝大典熱鬧非凡，卻也有電子花車、辣妹「亂入」，在地的文史工作者黃有福批評，不應使義民祭這項無形文化資產受影響，過去2、3年主辦單位均有限制車輛進入，今年在儀式開始前、結束後，都能見到穿著清涼的辣妹表演，「十分低俗」。

(中時 )

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