台中惠文國小迎新　循古禮奉茶拜師

中市惠文國小30日舉行迎新活動，安排奉茶活動，教小一學生尊師重道的道理。（黃國峰攝）

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中市惠文國小30日舉行迎新活動，校長曾金美（右）與學校師長們扮皇后、伯爵夫人、蝙蝠俠等歡迎小一新生。（黃國峰攝）
中市惠文國小30日舉行迎新活動，透過多元活動安排，小一新生們，很快融入新學校。（黃國峰攝）
中市惠文國小30日舉行迎新活動，扮成各式各樣的電影、卡通人物的師長們，與小一新生們快樂合影，歡迎他們加入惠文國小。（黃國峰攝）

學校開學囉！為迎接小一新生入學，惠文國小校長曾金美、家長會長、志工隊長及學校主任們30日扮成各式各樣的電影、卡通人物迎接新生入學，並送上開學禮物、還演出勵志話劇，讓學生在歡樂氣氛中開學。

活動一開始，412名惠文國小新生依序通過聰明門、勝算門、勤勞門，期勉新生能勤學、聰明等，校長曾金美與主任、家長會長分別扮皇后、王子、伯爵夫人、美國隊長、雷神索爾、蝙蝠俠等等各式各樣的電影、卡通人物迎接新生入學。另外則讓小一新生仿照古禮拜師，向該班級任導師以雙手奉茶，代表對老師無上的謝意和敬意，教小一學生尊師重道的道理。

校方還特為新生籌劃了一部精彩的舞台劇「天天星期三」，故事指出主角露露龍參與發表會，但他還沒練習好，於是跟天使祈求，把星期四變不見，但兩光天使卻變成每天都是星期三，造成露露龍每天都重複過跳不好的日子，故事主要告訴小朋友，遇到事情不要氣餒，必須想辦法解決後，其實事情沒想像那麼嚴重。

校長曾金美指出，小一新生剛進來總是比較緊張、容易膽怯，透過安排如戲劇表演、拍照打卡等多元的活動，讓孩子感到親近，很快的適應、瞭解學校的新生活。

(中時 )

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