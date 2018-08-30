促轉會拜訪國防部後備指揮部

2018年08月30日 19:07 中時 季節

促進轉型正義委員會主委黃煌雄、副主委張天欽、委員楊翠等人，30日前往拜訪國防部後備指揮部(後指部)，促轉會說希望透過現址調查、檔案開放與釐清真相的工程，落實自由民主憲政秩序，重拾人民對政府的信任。

後指部前身為臺灣省保安司令部（1949-1958）、臺灣警備總司令部（1958-1992），自1949年起，保安司令部即在後備指揮部現址辦公。

促轉會30日拜會由後指部指揮官周皓瑜中將與各單位主官（管）接待，雙方就戒嚴時期處理政治案件之機關與場所沿革相關檔案資料交換意見，以利保存該空間所承載的戒嚴記憶，並對於轉型正義任務，均有深刻的體認與共識。

促轉會指出，戰後臺灣情治機關眾多，但無論是保安司令部或臺灣警備總司令部，皆是戒嚴時期主掌臺灣保防、警備、治安的軍事機構，長期負責調查、偵辦、訊問及審判「匪諜」與「台獨」等各類政治異議分子，也主管查禁書刊、郵件攔截、通訊監聽、出入境管制等業務，這些管控措施深入人民日常生活，箝制思想與言論自由，形成噤聲效應，影響深遠。

促轉會表示，本次拜訪，後指部詳細解說檔案室典藏情形，與移撥政治檔案進度。其中威權統治時期情治機關相關場所的資料，過去各界未予特別重視，後續也將配合促轉會的要求提供調閱，以全力支持各項還原歷史真相的工作。

(中時 )