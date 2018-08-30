「我要睡妳！」劉以豪露骨撩郭雪芙 自己也傻了

劉以豪、郭雪芙再度合作。（粘耿豪攝）

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劉以豪、郭雪芙再度合作。（粘耿豪攝）
劉以豪、郭雪芙再度合作。（粘耿豪攝）
劉以豪。（粘耿豪攝）
郭雪芙。（粘耿豪攝）
夏若妍、郭雪芙、袁艾菲。（粘耿豪攝）
孫其君、劉以豪、陳慕。（粘耿豪攝）
袁艾菲。（粘耿豪攝）
夏若妍。（粘耿豪攝）

劉以豪、郭雪芙相隔4年再續前緣，兩人合作的八大新戲《我們不能是朋友》，30日舉行開鏡儀式，這也是郭雪芙赴大陸發展4年後，回台拍的首部戲。劉以豪這回將顛覆陽光暖男的形象，改走「風流但不下流」路線，他透露拿到劇本時，看到有句撩郭雪芙的露骨台詞竟是「我要睡妳」，當場嚇到傻住自問：「這是正常的嗎？」還請媽媽幫忙證實他是否看錯，「結果媽媽看完也傻了！」

過去都走暖男形象的劉以豪，這次在新戲中突破自我，與郭雪芙在劇中原本雙雙都有另一半夏若妍及孫其君，遇上對方才發現是真愛，劇中兩人遊走在「劈腿」的社會道德邊緣。劉以豪說，拿到劇本後就有很多問號，不斷問：「這麼油條？這麼想侵犯別人？這樣不好吧？」看著看著還會猛滴汗。

他一直想要突破過去框架、讓自己表演更立體，但腦袋裡又有根深蒂固、難以被打破的「孔估力（水泥）」，他一直告訴自己不要理它，要打爛它，過程中不斷自我拉扯，既想表達出不一樣的劉以豪，又希望在自己認同的合理範圍內改變突破，「過去我有自己的保護傘，現在這傘已經破了很多洞，我選擇棄守了。」導演馮凱說，這部戲除了粉紅泡泡，也會呈現忠實暗黑，劉以豪必須丟掉過去正向、暖男、陽光、充滿燦爛微笑的形象，重新捏出新的樣貌。

劉以豪坦言，私下也跟劇中角色一樣面臨過已有交往對象，卻出現其他欣賞對象的掙扎，後來他跟已形同家人的女友分手，沒想到過程非常痛苦，「一朵花在心臟卻要摘下來的痛」，他還為此畫了一張畫。後來隔了好一段時間才能跟那個欣賞的女生交往。

郭雪芙說，接拍這部戲是被寫實的劇情打動，「和以往拍過的偶像劇不太一樣，所以很想嘗試」，和劉以豪雖然這段時間沒有一起工作，但仍會互相關心，偶爾連絡。她劇中身邊已有個給她安全感的「對的人」，卻又出現「愛的人」，感情上重疊有劈腿之嫌，她說過去每次談戀愛也都以為對方是「對的人」，但結果都不是。

袁艾菲將挑戰演出「慾」女角色，但過去她從來沒拍過床戲，幸好這次合作的對象陳慕已有三次床戲經驗。袁艾菲說，導演給她的兩個指令，「一是要渾然天成的性感，第二是若有似無的獵男技巧。雖然有拍過寫真集，但渾然天成的性感還需要揣摩。現在去健身房還會刻意觀察肌肉男，幫助進入肉食女的角色狀態。」

(中時 )

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