台東》張國洲拚台東市長連任 抱外孫「連任」沾喜氣

2018年08月30日 19:11 中時 楊漢聲

國民黨提名台東市長參選人也是現任市長的張國洲，30日抱著小名「連任」外孫前往登記，台東縣長夫人陳怜燕、前台東縣長吳俊立及國民黨台東黨部主委吳秀華都現身力挺，展現出國民黨大團結氣氛。

張國洲拚連任，昨日在妻子張淑玲、台東縣長夫人陳伶燕、競選總部總幹事郭益台、前縣長吳俊立及代表、約40名里長、各工會幹部的陪同下登記連任參選。在進行參選登記時，可愛小名「連任」的小外孫抱在外公的懷裡，希望外孫能帶給張國洲好運氣，能順利連任市長。

4年前擔任市長時，他所提「路要平、燈要量及水溝要通」的基礎建設承諾，他做到了，張國洲強調，因此連日的大雨，市區並未造成淹水現象，是「說到做到」的實踐。他在這塊土地生活60年，走遍大街小巷，有些人對他的批評或抹黑，他問心無愧，會毫無畏懼勇敢向前走。

張國洲最後細數重要施政指出，上任第1年碰到百年強颱尼伯特，台東公所團隊超高行政效率10天內恢復市容，在縣府舉行16鄉鎮市績效考核獲得績優及160萬元獎金，爭取前瞻計畫2億9000萬、花東基金1億8400萬增設殯葬所相關設施，近4億7000萬元的經費市公所前所未有的大筆經費，陸續完成相關設施後，會翻轉台東市的城市新風貌。

(中時 )