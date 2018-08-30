新北推動保母加入中央準公共化 並非以金錢為誘因

2018年08月30日 19:15 中時 陳俊雄

有關新北市保母加入中央準公共化，外傳只要保母願意簽約，新北市府將補助5000至1萬元添購新設備，對此新北市社會局嚴正表示，實際上保母加入新北市公共托育合作聯盟，市府會給予一次性專業補助2500元添購教玩具等，另每年補助保母500元責任險，補助目的是希望提升保母品質，並保障家長的權益。

新北市社會局長張錦麗表示，新北市的公托政策是有策略性地，除引進民間資源、公私合作，成立全國最多56家公共托育中心外，為了擴大供給量，更於2016年推出「公共托育合作聯盟」，歷經半年召開38場次、超過4000人次的說明會，在收集各方意見後，才修訂出符合各方期待和需求的計畫，因此在2017年1月正式開辦後，才能有效的落實執行。

她指出，目前全市已有97家私立托嬰中心及2822位保母，加入合作聯盟行列。

張錦麗說，加入聯盟的私托或保母，有訂出一個合理的收費標準，並不得任意漲價；至於家長方面，凡送托加入聯盟的保母或私托，市府給予托育補助2000元至3000元，如此兼顧家長與私托業者或保母，不僅擴大公共托育的服務量能，也提升托育品質，讓家長和幼兒有更多元的選擇。

社會局說明，中央推出準公共化之所以遭致各地方私立幼托或保母反彈，主要是事前溝通協調不足，未能徹底聽取地方心聲。新北市目前推動尚稱順利，儘管有合作聯盟作為基礎，但為配合中央推動準公共化政策，仍在6到8月期間積極召開36場次說明會，新北市已申請加入準公共化的保母達1600人，私立托嬰中心更有74家，這些是經由尊重、理解、充分溝通、磨合所得，並非是以金錢補助為誘因。

(中時 )