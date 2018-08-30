台北》選戰進入深水區 網友點出綠營5個不願面對真相

台北市長柯文哲。（圖／本報資料照，季志翔攝）

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中時電子報
/綜合報導
民進黨台北市長參選人姚文智。（圖／本報資料照，蕭仲博攝）
國民黨台北市長參選人丁守中。（圖／本報資料照，蕭仲博攝）

年底北市長選舉，國民黨候選人丁守中、民進黨候選人姚文智及尋求連任的市長柯文哲都已完成參選登記，選戰進入深水區，就有網友lemon0970 (毒蛇)在批踢踢說，在北市「綠營始終有不願意面對姚文智民調差的消息」，並整理了5個綠營不願面對的真相！

據《ETtoday新聞雲》7月30日所公佈的最新民調結果顯示，對「台北市長選情追蹤調查」，有42.4%支持柯文哲，30.9%支持丁守中，僅5.4%支持姚文智，另有5.3%表示都不支持，13.0%則未表態，就民調來看，三大陣營中姚文智民調位居第三。

該網友個人判斷，綠營甚至讓姚文智自爆，讓聲望好的台北市議員被拖下水，並自認為有幾個真相必須要提出來，分別是以下幾點。

第1、柯文哲不是笨蛋，笨的是姚文智。第2、柯文哲都已經上太空了，綠營還在殺豬公。第3、柯文哲是海納百川，姚文智是剛愎自用。第4、地方選舉而已，不必扯意識形態。第5、綠營跟獨派始終活在自己世界。

其他網友說，「姚文智已經弱到連把柯文哲拉到第二的能力都沒有了」、「比較正常的綠早跑光剩獨」、「就讓民進黨在他們的象牙塔裡腐爛吧」、「新潮流就是廢，害怕被講喔」、「憑他們的智商可能沒考慮到那麼多」、「綠營其實一直都知道姚文沒救了，所以一直在拯救議員」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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