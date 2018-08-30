亞運》半勝遭取消 克拉術楊憲慈遭逆轉落敗僅得銅

楊憲慈在克拉術女子78公斤級四強賽遭烏茲別克選手逆轉，最終僅得銅牌。(中華民國克拉術協會提供)

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中時電子報
／雅加達報導

曾在2008年北京奧運與柔道選手爭奪參賽門票而失利的楊憲慈，沉潛8年後再次復出，但她選擇了在克拉術領域發展，30日在雅加達-巨港亞運參加女子78公斤量級比賽，一路闖進4強，可惜在面對烏茲別克強敵的時候原本拿下的「半勝」竟然被大會取消，士氣受挫的她反被對手以「一勝」結束比賽，無緣爭金奪銀，僅得到一面銅牌。

柔道底子出身的楊憲慈，是這次克拉術代表隊最看重，也是最有希望摘金的選手，30日先在16強賽輕取蒙古選手，8強賽再以3個有效力克土庫曼選手。

4強賽楊憲慈挑戰烏茲別克選手庫穆許，楊憲慈憑著豐富作戰經驗率先搶下「半勝」，緊接著又以一個摔記得到主裁判給的「半勝」，此時副裁判有意見，經過錄影帶審視後裁判認為楊憲慈違規在先，因此取消了這個「半勝」。

本應兩個「半勝」在手穩操勝券的楊憲慈，因為這次改判而影響的心情，一個不小心被庫穆許抓住機會翻摔，背部著地，庫穆許以「一勝」結束比賽，楊憲慈遺憾吞敗。

大會裁判組組長、台灣級國際裁判張凱鳳認為這個改判雖有瑕疵，但無力扭轉劣勢，並且表示，克拉術首度列入亞運正式競賽項目，因此只給了男子四個女子三個量級共七面金牌，導致超級強國烏茲別克在每個量級都派出兩位選手參賽，最終形成各國選手遭到圍剿命運。

張凱鳳說，2022年杭州亞運克拉術將恢復男子七個量級，女子八個量級，而且每個國家只能註冊一位選手，如此就可避免一國獨大局面，也比較公平。

楊憲慈賽後受訪時表示，為了參加這次亞運會已將工作辭掉，回國後除非找到工作才會繼續續練，否則還是會以生計優先。

(中時電子報)

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