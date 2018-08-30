一年狂銷3.2億杯！小七CITY CAFÉ咖啡杯 廣邀全民設計

CITY CAFÉ邀民眾參與設計杯子，9月起開放徵稿。圖／業者提供

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CITY CAFÉ之前推過的特色杯款，有民眾會整套蒐藏。圖／業者提供

去年賣出超過3.2億杯的CITY CAFÉ，是7-ELEVEN代表性商品之一。為擴大品牌行銷、增加與消費者的連結，7-ELEVEN今（30）宣布，將首度推出CITY CAFÉ杯文創設計徵稿活動，廣邀全民共同參與設計！獲選者除了有5萬元獎金及個人專屬設計的icash卡，還能看到自己的作品在全台5,300家7-ELEVEN流通，被全民看見！

事實上，CITY CAFÉ每一年都會推出特殊杯款，如節令類的聖誕杯、櫻花杯，或是與知名設計師聯名，如2014年與蕭青陽合作推出剪紙藝術杯；2015、2016年與聶永真合作，推出以黑白為主的極簡風格杯款；2017年與Daniel Wong合作，推出色彩繽紛的台北紐約杯，都引發一陣風潮。

業者指出，每當CITY CAFÉ推出特殊設計杯，平均可帶動來客數增1成，有些死忠顧客還會特別搜集整套的杯款及杯套，作為蒐藏。

鑑於CITY CAFÉ與消費者生活貼近，7-ELEVEN宣布，9月起推出文創咖啡杯徵稿活動，這波徵選的杯款共3個主題，包括：明年1月上市的「新春開運過好年」咖啡杯、明年2月上市的「Back To Office上班打氣」咖啡杯、明年3月上市的「城市櫻花」咖啡杯，截稿時間依據主題不同，分別為今年10月底、11月底。

7-ELEVEN並指出，明年1～9月，每個月都將推出一款民眾參與設計的杯子，每3個月會公布下一波的徵選主題，歡迎有興趣者可上活動網站（https://cafedesign.7-11.com.tw/）參考詳細活動辦法。

(工商 )

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