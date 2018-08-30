打出「拚一席強力監督」 朱挺玗登記參選小港前鎮議員

2018年08月30日 19:15 中時電子報 綜合報導

朱挺玗提供

面對前鎮、小港區多位連任市議員的強勢壓境，朱挺玗喊出「不做保皇護航派，要拚一席強力監督」口號，登記參選。

相較於一般候選人聲勢浩大且風光地登記參選，高雄市前鎮小港區市議員參選人朱挺玗，僅在家人、朋友以及支持者的陪伴下，走入選委會完成登記手續。

目前高雄市百業蕭條，前鎮小港區被綠營視為鐵票禁臠，該區議員無視監督天職，竟然以「市長子弟兵」的保皇護航派自居，使得市民成為府會一家政治算計下的最大犧牲品。朱挺玗認為，監督政府、改善民生基本問題，才是市議員的本職。

朱挺玗更強調，選舉不應該只是高雄唯一的經濟活動，看板應該是平時常態性的商業行為，而不是只有在選舉期間才被候選人使用。候選人應該以身作則，不該耗費太多心力及金錢在政治活動上。此次參選她非常明白，再也沒有所謂的朱家光環及父母親的協助，完全靠自己，爭取選民的認同自己的理念。

「市民有一條平安回家的路」、「子弟都能在故鄉工作」，多年來來勤跑基層，朱挺玗最常聽到的是這些心聲。

這幾天南部地區豪雨不斷，高雄路面多處積水坍塌，尤其是前鎮小港，已經被媒體諷刺為水坑之鄉。前鎮加工區淹水未退，造成許多民眾必須冒著危險涉水上班。小港前鎮多處路口，更是全台危險路口前三名，勞工朋友必須騎機車與貨櫃車博命，十幾年來這問題並未改善。

朱挺玗提供

高雄近兩年的空污問題尤其嚴重，已被環團列為全台最後ㄧ名。尤其是前鎮小港地區，空汙指數更是全台最嚴重。種種跡象顯示，前鎮小港對長期對民進黨的選票支持，並無法反應在改善生活品質。所謂的『鐵票區』形同『賤民區』。朱挺玗表示，自己在前鎮土生土長，現在經營企業公司也在前鎮漁港。就是因為不滿民進黨長期執政的傲慢，所以決定出來實踐理念。

朱挺玗表示，選舉的意義在於選賢與能，民意代表必須有強力基督的角色，才能讓市政與民意之間有效的平衡與溝通。前鎮小港需要的是有戰鬥力的監督者，而不是只為市府護航的保皇派。

朱挺玗身為中小企業的經營者，已經十多年，最能體會產業界及基層的需要，推出的四大政見，全都鎖定目前急迫改善的民生問題。

1. 建置長輩日托中心

2. 增設公立幼兒園

3. 完善監督，守護市民路口安全

4. 源頭污染監控，替前鎮小港空氣品質把關

(中時電子報)