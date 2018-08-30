超噁！正妹看電影頭髮突飄「嘉明味道」 後排男拎褲子...

2018年08月30日 19:42 中時電子報 吳家詮

超噁心，當你在電影院正沈醉在銀幕上的劇情，突然感覺到後腦杓有「熱熱的」在頭髮上滴落，手往後一摸，竟是滿手「嘉明ㄟ味道」，接著又看到後排男子正在拎褲子，你會是怎樣的感受？

對於19歲的中國大陸陝西省安康女孩小凡（化名）來說，變態色狼平時只是在電視、網路新聞上見過，她做夢也想不到這種事情竟然會發生在自己身上。

大陸《華商報》報導，上週末晚上小凡帶著親戚家6歲的孩子在安康城區一家電影院看電影，電影即將結束時，她突然感覺後腦部位流有異物，便急忙回頭往後面看，只見一名30多歲的男子正在提褲子，並用隨身攜帶的背包擋住下身。

小凡意識到自己遭到了猥褻，於是趕緊給男朋友打電話，待電話掛斷後，發現該男子要逃離現場，小凡抓住男子衣服不放。男子急匆匆一邊向小凡道歉，一邊用力掙脫後跑出了影院。驚魂未定的小凡在隨後趕到的男朋友的幫助下報警。

接到報警後，安康市公安局漢濱分局東城派出所警員迅速趕到影院。詢問被害人後，立即調閱電影院購票資訊和監視影片，快速鎖定了這名變態嫌疑人的身份。當晚11時，就逮獲這名在電影院做出不雅猥褻行為的男子。

見到正面克制不住自己的張嫌遭到逮捕。（圖/華商報）

警方說，今年37歲的張嫌對自己在影院內猥褻陌生女子的變態行為坦承不諱，據警訊中張嫌供稱，他是因見到前座小凡身材姣好，又穿穿細肩露背，致使生萌邪念想入非非，所以繞到小凡座位後排對著小凡的頭部「打手槍」，要射出時來不及避開，「不慎」噴到小凡的後腦杓頭髮上。

警方提醒廣大女性朋友，夏季穿著單薄，女性極易受到不法分子的傷害，如果不幸遭遇此類性騷擾，不要忍氣吞聲，要在第一時間撥打報警電話，取得現場證據和目擊者的證言，以便警方處理。

(中時電子報)