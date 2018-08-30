陸委會警告：大陸設置天網工程 警察全面監控在陸已發生

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林勁傑

在過兩天，赴陸就學、就業符合資格的台灣民眾可開始向大陸申請「台胞居住證」。陸委會發言人邱垂正今表示，申辦居住證者無須在陸設籍，無違反《兩岸條例》相關規定，不會有台灣戶籍被註銷問題。但仍提醒民眾申領居住證存在諸多風險，他並警告申請居住證需提供指紋，未來在陸動態恐遭掌握。而大陸設置天網工程，喬治歐威爾所著1984描述老大哥全面監控的景象在大陸已經發生。

據大陸日前公布的「港澳台居民居住證申領發放辦法」，台灣民眾只要在大陸居住半年以上，符合有合法穩定就業、住所及連續就讀條件之一者，9月1日起可依個人意願申請「台胞居住證」。

邱垂正指出，申辦居住證者無須在陸設籍，尚無違反《兩岸條例》第9條之一規定，台灣戶籍不會被註銷。但居住證是對岸一連串「名為惠台、實為利中」的統戰作為，對台灣人赴陸有較長居留時間者，給予類比公民身分的編碼，以達進一步「內國化」政治意圖。況且可能影響我國安利益，目前政府正會同相關機關研議是否需修法，如要求申領者返台進行申報登記、限制其擔任較敏感公職等。

邱垂正強調，申辦居住證可能涉及兩岸權利義務衝突，尤其，陸方正修正個人所得稅法，未來持居住證民眾可能被要求就全球所得課稅，持證者雖享有大陸社保權益，但陸方社保管理存在監督不周、貪腐等問題。

邱垂正警告，申請居住證需提供指紋，未來在陸動態恐遭掌握。而大陸設置天網工程，「喬治歐威爾所著1984描述警察國家全面監控的景象在大陸已經發生。」

(中時 )

申領陸居住證 陸委會：尚無違反… 陸未來3年將實施火星探測並啟動…

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