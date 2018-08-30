鹿希派開工作室向姊借50萬元還罰金 吳宗憲：他蠻屌的

鹿希派在錄影前表示，將以個人名義上通告。（粘耿豪攝）

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時報周刊
林彥君
鹿希派上節目演唱歌曲。（粘耿豪攝）
鹿希派在節目上深情演唱。（粘耿豪攝）

吳宗憲（憲哥）的19歲兒子鹿希派日前因炸彈言論，遭判賠50萬元，事件後，鹿希派30日上黃國倫主持的《金曲傳奇-無與倫比同樂會》首度露面，憲哥曾要他離開演藝圈，但他執意留在圈內，他透露，有向姊姊借錢還罰金，未來會以個人名義接通告，並成立音樂工作室。對此憲哥說：「我覺得他蠻屌的，連500,000的罰款，他都自己想辦法」。

憲哥認為，鹿希派明年7月20日過完生日就20歲了，他自己扛責任也OK，憲哥也表示，在20日道歉記者會結束後，就停掉鹿希派和他或Sandy一起的通告，憲哥說：「我已經跟他講了，在音樂上面是個天才，就不要在生活中是個白痴」，但他也不免心疼地說：「爸爸也算連累他了」。

鹿希派表示，「爸爸要我退出演藝圈對我是懲罰，但也是我重新來過的機會，所有事情自己承擔，不讓爸爸心累，讓Sandy難過」。而日前金鐘獎入圍名單公布，憲哥入圍2節目，鹿希派在看到新聞後有傳訊息給爸爸：「應得的」，他對爸爸拿獎有信心，他說：「他在節目上的反應速度、娛樂度好高，我跟不上，爸爸很厲害」。

他在9月會回學校讀書，校方也沒有對他提出疑問，他向網友說：「他們期待我是一個靠爸族，我辜負大家幻想，我真的不是」，他的模特兒女朋友日前曝光，他表示沒有什麼好聊的，他說：「朋友都曾見過爸爸，爸爸對我的朋友很慷慨，媽媽對我的朋友也很慷慨。」

而他話鋒一轉，突然談起公投議題：「跟大家呼籲一下，接近8月底了，有些公投要趕快投，實行公民義務」，至於是哪一項公投，他則低調表示：「我不方便透露，不論站在哪一邊，該投就要投。」

(時報周刊)

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