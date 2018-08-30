起底北市漂漂河之狼 潘男鋼琴高材生

2018年08月30日 19:47 中時 謝明俊

轄區中正二分局在暑假開始前還在園區內辦理青少年防範犯罪宣導，還邀請柯P市長到場。〔翻攝自中正二分局網站〕

涉嫌在台北市自來水園區洛德城堡漂漂河隧道內指侵女學童的潘姓青年，從小學習鋼琴，非常喜歡鋼琴，他今年自高中音樂班畢業後，考進大學音樂系，他落網後坦承因喜歡小朋友，所以才忍不住對可愛女童下手，檢警研判潘嫌有孌童癖傾向，不排除他有涉及其它類似案件，將擴大清查潘嫌其它涉案。

據悉，潘嫌於２９日晚間由中正二分局偵查隊通知到案說明，外傳潘姓青年家世特殊，並疑有有力人士出面關心，但警方強調，潘姓青年家庭環境非常單純，同時，警方也未接獲任何人關心此案。

據了解，潘姓青年從小學習鋼琴，國、高中都念音樂專班，今年六月從高中畢業後，考入大學音樂系，潘嫌非常喜歡鋼琴，在個人臉書裡貼有多張高級鋼琴及琴室的照片，但除此少有其它活動照片。

北市自來水園區外包經營的洛德城堡，連續發生二起女學童在漂漂河戲水時，被色狼強行拉住指侵下體事件，第一起案件發生後，轄區警方就已調帶追查，但卻發現當天現場玩漂漂河的人非常多，無法明確辨認出嫌犯，因而讓嫌犯得以再度犯案。

２８日下午再度傳出有女童受害，警方根據嫌犯持用實名制的悠遊卡，查出潘嫌青年涉案，警方於２９日傍晚趕往潘嫌位在新北市淡水租住處，通知他到案說明，潘嫌同意後，警方將潘帶回分局偵詢，潘當場就坦承對女童動手指侵。

潘嫌自承，他因非常喜歡小孩子，所以看到可愛的小女生，就會有衝動想要抱對方，他因知道自來水園區會有許多小朋友，所以他才獨自由淡水搭捷運到洛德城堡，發現漂漂河的山洞比較偏僻，才選在山洞埋伏等候單獨戲水女童經過下手。

洛德城堡驚傳女童遭色狼指侵，此事引發許多家長恐慌，尤其是轄區中正二分局曾在今年６月３０日，針對暑期青少年犯罪問題，邀請台北市柯文哲到自來水園區內自來水博物館進行防範犯罪宣導，讓柯Ｐ大秀北市治安良好，不料，同在自來水園區內的洛德城堡，竟發生如此駭人聽聞的事件。

(中時 )