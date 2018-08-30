李毓芬心疼宋米秦生產插針 爆原被受邀當金鐘入圍嘉賓

李毓芬昨出席記者會，擔任一日站長，手比「M」字型宣傳。（東森）

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時報周刊
林彥君

李毓芬30日出席iM短影x東森雙強聯盟記者會，擔任一日站長，她表示，最近有和剛生產完的宋米秦約好，等她坐完月子後，要和乾女兒Elie一起拍短影音，記錄自己成為乾媽的一刻。金鐘獎29日公布入圍名單，她透露：「本來有被邀請去當表演嘉賓，後來因為有工作，人不在台北就沒有去。」

她在宋米秦生完就到醫院探訪，她不忍的說：「我有落淚，她的狀態太辛苦了」，她也在聽完宋米秦向她分享生產心得，覺得很驚嚇，「天啊！我不敢生了，我看到她身上插很多針，身體虛弱，傷口疼痛，覺得母親好偉大，馬上傳訊息給媽媽：『媽咪，我愛你』」而她的媽媽則回她：「生妳很快，陣痛不到3小時就生了。」

她曾表示希望2年內結婚，但她覺得需要緣分，目前身邊沒有追求者，也沒有設定交往條件。她最近因玩網路遊戲用語音對話，而被網友發現身份，她也透露，被發現之後，網友玩遊戲特別認真，她說：「他們會一直說要保護我，保護女生」。

iM短影祭出千萬高額「一分鐘賺一萬」活動，限額1000位，號召全台短影音高手來參賽。東森集團總裁王令麟表示：「現代人用碎片化的時間滑手機，與iM短影合作順應潮流，期許透過自己的短影音平台，放眼世界」，香港商駿明數位科技董事王冠中表示：「新世代缺乏表演平台，iM短影提供年輕人展現自己的舞台。」

(時報周刊)

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