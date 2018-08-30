AIT新館美將派陸戰隊？美國務院並未證實

美國在台協會（AIT）內湖新館落成，館內飄揚著美國國旗。(圖／旺報陳怡誠攝)

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旺報

美國在台協會（AIT）新館是否派駐陸戰隊員駐守，傳言不斷，但仍未獲證實。香港《南華早報》30日原稱，美國政府將對AIT新館派出由陸戰隊員組成的護衛小組，但隨後報導修改，引述國務院發言人說法，僅稱維安方式與現址相同，報導內容轉向保守。

該報導原先援引美國國務院「不具名官員」，並指將派駐陸戰隊員駐守；下午時卻修正報導，引述美國國務院發言人說法，指AIT新館維安作法將與現址相同，是「少數美方人員與多數當地雇員」，未回應是否派駐陸戰隊或是否著制服執勤，稱不透露具體維安細節。

外界觀察，若美方真在AIT派遣陸戰隊員進駐，等同視為駐外使館層級維安標準，恐為美中台三方關係再掀波瀾。

當前正值陸美貿易衝突、展開談判，雙方沿台灣海峽頻頻展示海軍實力，時機敏感。至於陸方態度，《環球時報》7月底曾評論，「如果美國海軍陸戰隊員穿著軍服公然進駐AIT，那將被北京視為對一個中國原則的嚴重破壞，甚至會被看成美軍對中國領土的侵犯。」

熟悉美國對外政策的學者曾向《旺報》表示，若美方派陸戰隊來，由於負責的是AIT建物內部維安，其實沒有穿制服與否的問題，美方操作此議題是「進可攻、退可守」，成為美中台三邊關係籌碼。

亦有知情人士指出，不管是服裝還是與軍事設備，美方都可以備而不用，派駐2個班、20人駐台，著上便服，由於AIT的維安問題是屬美方「操之在己」事項，台灣或大陸都難以拒絕。

(旺報 )

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