催化買氣！85度C中秋請出凱蒂貓壓陣

連鎖咖啡烘焙業者85度C今年中秋一口氣推出八款精美禮盒迎戰，在85折後價位落在240元到750元之間。（馮惠宜翻攝）

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為催化買氣，85度C中秋檔期也推出Hello Kitty造型湯碗和經典餐具組消費滿額加價購活動。（馮惠宜翻攝）

搶占中秋送禮的市場大餅，連鎖咖啡烘焙業者85度C今年一口氣推出八款精美禮盒迎戰，在85折後價位落在240元到750元之間，最平價禮盒守住去年240元，而最高價款則從710元微調到750元，店家強調組合不同，希望可以滿足高端市場，預估中秋節檔期可售出超過八萬盒禮盒，相較於去年檔期營業額預估增加9.5％。

85度C行副總鐘靜如指出，為了兼顧個人送禮與企業送禮的需求，月餅禮盒的設計漸趨「多元化與精緻化」，85度C今年推出八款精美禮盒迎戰，除了包裝精緻，食材變化多端，就連流行的健康食材藜麥也加入月餅戰局。

八款禮盒每款禮盒內容豐富，除了專利白玉東坡酥、招牌芋頭酥與奶皇酥，今年還特地研發出藜麥雜糧蘇、松子豆沙酥、栗子鰻和相思黑糖蘇等新口味，可以一盒在手同時滿足各年齡層的喜好。另也首度推出金玉酥，內餡是滿滿的綠豆沙與蛋黃。

鐘靜如認為「精緻與售價」將成為消費者購買關鍵之一，且為催化買氣，即日起到9月24預購限定款禮盒享85折，另推出加價購活動，搭配Hello Kitty造型湯碗和經典餐具組，只要消費滿150元即可加價259元換購五件組餐具，或加269元換購造型湯碗。

(中時 )

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