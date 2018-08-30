林園百年黃家古厝遇雨坍塌 高市文化局：倒塌處非歷史建築

高市文化局勘察崩塌的黃家古厝右護龍建物。（高市文化局提供）

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林園黃家古厝撐不住豪雨重壓，牆面傾倒。（港埔里長吳石南提供）

高雄連日豪雨，林園港埔黃家江夏派古厝30日清晨房舍牆體與屋頂崩塌，幸未造成傷亡；高市文化局獲報前往勘查，發現崩塌屋舍為右邊第4護龍部分建物，並非歷史建築，當地里長吳石南指出，已與主管單位協調好，等天氣放晴後拆除已毀損的牆體，以免再有坍塌傷人。

港埔里長吳石南說，30日清晨4點半左右，港埔一路100號的古厝崩塌，轟然巨響嚇壞不少居民，幸好當時無人行經，沒有任何人員受傷，林園警分局當場拉起封鎖線。

吳石南表示，古厝有上百年歷史，現已沒有住人，幾年前整建後不時有遊客來拍照，屋內木頭已經腐朽嚴重，這次可能因豪雨重壓而倒塌。

親赴勘查的高市文化局長尹立表示，圮倒的屋舍雖非歷史建築本體，但文化局相當關心，未來將持續加強輔導私有文化資產的管理維護，並建置防災通報系統。

港埔黃家江夏派古厝整體是規模龐大的傳統閩式建築群，共有前後5進及左右共12道護龍，其中第一進祖廳是黃氏家族重要祭祀空間，被登錄為歷史建築本體，正面磚雕及牆面泥作裝飾精美，具傳統建築工藝價值，屋脊燕尾翹脊更代表黃家祖先曾有過科舉功名。

祖廳於2015年剛由文化局協助修繕完成，當時黃家舉辦盛大落成儀式，500多位散居各地的黃家後代子孫共同祭祖。

(中時 )

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