挑戰不可能任務 永豐棧酒店今年首推素食蛋黃酥

2018年08月30日 20:50 中時 馮惠宜

永豐棧酒店今年特別研發奶素版的蛋黃酥：芋頭麻糬口味。（馮惠宜翻攝）

在眾多五星飯店中，永豐棧酒店手作蛋黃酥一向有其口碑，超過十年一年狂賣3萬顆，限時限量的美味，今年在烏豆沙、肉鬆口味之外，再創新研發素食款「芋泥麻糬」口味，要讓吃素者也能品嚐到；且為爭取大宗訂單，永豐棧今年中秋無論廣式禮盒或蛋黃酥禮盒，價格都調降100元，也反應企業送禮預算縮水的事實。

永豐棧今年中秋推出八種典藏風味月餅的「月光慶典-經典月餅禮盒」廣式月餅禮盒，與三款超人氣手作蛋黃酥「金莎舞月-蛋黃酥禮盒」，雖然內容組合與去年不同，但訂價分別從去年1280元、980元，調降為1180元、880元。

永豐棧酒店「月光慶典-經典月餅禮盒」，主要為經典廣式和日系清爽桃山兩款特製餅皮搭配八種內餡，包括酒釀桂圓、棗泥核桃、栗子蓮蓉和滷肉豆沙、藜麥堅果雜糧、金月奶黃、紅豆牛奶及巧克力南瓜乳酪，八種風味。

另，人氣手作蛋黃酥禮盒，今年除經典烏豆沙口味，以及以中式綠豆凸為概念製作而成的肉鬆口味外，今年度特別推出的素食蛋黃酥：芋泥麻糬酥，以綿密芋泥搭配Q彈的麻糬，滿足素食者無蛋卻能吃到台式蛋黃酥的甜密鹹香。「金莎舞月－蛋黃酥禮盒」每盒三種口味，8粒裝售價880元。

為爭取大宗訂單永豐棧也打出早鳥促銷，9月14日前預訂並付款者可享9折早鳥優惠，揪團訂購達50盒再享85折起的優惠。

(中時 )