終於! 美國空軍9月決定下世代教練機(T-X)

2018年08月30日 20:13 中時電子報 江飛宇

美國空軍官員表示，關於下世代教練機(T-X)，將會本財政年度結束前決定。換言之，就在9月30日之前會知道由哪個集團的飛機得標，總需求量大約350架。許多人猜測，確定的時間可能還會更早一些，或許美國空軍將在舉行9月17~19日在華盛頓的會議後就會宣布。

防衛新聞(Defense News)報導，美國空軍60多年來的高級教練機，一直都是諾斯洛普的T-38，這型飛機性能良好、安全性高，所以也一直沒有汰換，然而T-38於20世紀70年代已經停產，而且T-38的飛行設計也過於保守，比較無法表現出第5代戰機的模擬，自然需要新一代的教練機。

只是美國空軍對T-X似乎並不著急，雖然早在2010年就開始宣布T-X事項，但卻要等到2015年才公佈標準，原本預計在2016年底就能決定，卻經歷兩次順延，遲遲沒有決定合約。

目前有3個航空團隊參與TX競賽，分別是波音、瑞典紳寶合作開發了BT-X、洛克希德馬丁公司和韓國KIA公司的T-50A，以及雷神與義大利李奧納多的M-346改裝版T-100。他們爭取的不只是350架飛機的製作，還有飛機生命週期內的後勤與改良，總獲利高達160億美元。

在這3種飛機當中，T-50與T-100都是已在市場上銷售的教練機，其中T-50還有戰鬥攻擊版本的變體F/A-50，已生產大約100多架。而M346的銷路還不錯，大約50多架。

只有BT-X是全新設計的機體，採用雙垂尾設計具有更好的攻角飛行能力。

(中時電子報)