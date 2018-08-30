敎你1分鐘認識台中路口訣 網友看完秒懂：難怪有路癡

敎你1分鐘認識台中路口訣 網友看完秒懂：難怪有路癡。圖為台中大墩六街一景。（圖/翻攝自Google map）

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中時電子報

你是方向感不佳、路名記不住的路癡？不過來到台中，就算清楚路名也有可能會迷路，近日網友瘋傳「敎你1分鐘認識台中的路」文章，許多網友看完都笑翻，吐槽「你會笑出來還是不敢到台中來？」

有許多人有經驗，走在台中街道十，明明是同一條路，但卻發現過了一路口，就換了一個路名，常常讓來走到一半就「懷疑人生」。最近瘋傳以類似順口溜方式，將台中市混亂的路名整理出來，介紹出台中的主要道路。

其實8年前就有有才的網友在「mobile01網站」以《敎你1分鐘認識台中的路》為題發文，整理出台中的路段，像是:「五權路往南叫五權南路；五權路往西叫五權西路，五權南路和五權西路不是同一條路」、「向上路南邊有向上南路；向上路北邊有向上北路，向上路和向上南北路其實是三條路」。

「忠明南路一直走變成忠明路，忠明路繼續走變成進化北路，進化北路一直走變成進化路，進化路繼續走又變成建成路，建成路變成南平路或大智路，反正最後都會變回忠明南路」、「大墩六街等於精誠三十一街，大墩十街等於精誠二十一街，大墩十一街等於精誠十九街，大墩十四街等於精誠十二街；大墩多一些等於精誠少一些，故大墩十九街等於金城武（精誠五）街」。

另外，台中的學校也相當特別，讓員PO忍不住吐槽：「台中一中不在一中街上，文華高中不在文華路上，惠文高中不在惠文路上，忠明高中不在忠明路上，向上國中也不在向上路，中正國小不在中正路上，中華國小不在中華路上，忠孝國小不在忠孝路上，仁愛國小不在仁愛路上，和平國小不再和平路上，台中的學校真的都超神祕！」

近日又有許多網友把這段超神路名口訣翻出來分享，也再度引起眾網友熱烈討論，打趣留言「難怪每次去台中都迷路」、「同一條路好幾個名字，英才路=林森路=國光路，也是特色」、「難怪我是路癡」、「出門還是得開導航」。

(中時電子報)

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