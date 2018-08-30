未戴口罩遊金門照曝光！ 黃子哲︰陳建仁應親自出來道歉

未戴口罩、戴帽子的陳建仁24日遊小金門，在20多名隨扈及員警戒護下，正從九宮碼頭步行前往四維坑道的路上。（翻攝自黃子哲臉書）

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中時電子報

副總統陳建仁被爆在國內淹水忙救災時，卻帶一家人到金門爽遊3天，其中一些景點他都低調地戴口罩、帽子。政治評論員黃子哲不滿說，至今陳建仁本人仍未親自道歉，總統府不知名人士竟還敢出來當打手硬拗。黃子哲甚至附上一張未戴口罩的陳建仁24日在小金門的旅遊照，20多名隨扈、員警在旁戒護。

黃子哲在臉書表示，從該張照片可見，陳建仁當時在隨扈、員警戒護下，正從九宮碼頭步行前往四維坑道的路上。或許因為當時遊客不多，陳建仁並未戴口罩、帽子遮掩。

他揭露陳建仁在金門調用公務車當遊覽車，卻被總統府人士說是模糊焦點，強調副總統是特勤條例適用對象，抵達地的交通方式，就是由國安單位徵用當地公務車輛使用，陳副總統一行人的花費，包含機票、住宿、用餐等費用，都由陳的家族與個人支付。

此外，他們還慣性地使用「馬維拉（「維拉」意指前美國棒球大聯盟保持救援成功次數最多紀錄的洋基隊投手李維拉(Mariano Rivera) ）」，說馬前總統赴台東輔選，同屬個人事務，也是使用當地公務車。

黃子哲憤怒說，這簡直事是欲蓋彌彰和鬼扯。馬辦已說明馬前總統所有的出入交通都是由國安局按規定辦理。何況，馬前總統已非現任元首，當然就不會有所謂的「公務」行程。陳建仁是現任副總統，才會有公務或個人事務的行程區別，兩者身分與維安適用規範，完全不一樣。

陳建仁此回到金門旅遊，在新聞稿中說是「家族私人行程」，理應不該動用公家資源，更沒有規定非要用公務交通工具不可，否則為何他們一家人是搭民航機，而不是搭空軍一號或行政專機？

黃子哲強調，陳建仁一家人到金門旅遊，錯把公務車當遊覽車，公器私用已經很離譜，甚至有違法之虞，繼續硬拗只會讓自己更陷入窘境。陳建仁該親自出來面對與道歉，唯有誠懇認錯才能止血！

(中時電子報)

文章來源：黃子哲臉書

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