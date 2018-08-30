亞運》男籃兩岸大戰！中華慘輸中國23分只能爭銅

2018年08月30日 20:19 中時電子報 黃及人 、 陳怡誠 ／雅加達報導 ／雅加達報導

中華隊前鋒劉錚在三分外線出手。(陳怡誠攝)

男籃「兩岸大戰」30日在雅加達-巨港亞運準決賽上演！面對絕對身高優勢的中國大陸隊，中華男籃只能依賴劉錚個人火力苦撐，最後就以63比86慘遭中國隊修理，9月1日只能跟南韓爭銅，中國隊則跟伊朗搶奪本屆亞運金牌。

中華男籃雖靠簡浩三分外線開張，中國內線優勢卻隨即展現，打出11比0回應，迫使中華隊趕緊喊暫停，可惜中華隊還是守不住周琦、王哲林兩名中國長人的內線破壞力，打完第1節，中華隊19比26落後，王哲林單節就拿10分。

來到次節，中華隊始終不給中國隊拉開機會，劉錚的得分火力也逐漸加溫，甚至靠著他在上半場還剩2分40秒的籃下反勾命中，中華隊追到30比31緊張局面，不過中國隊也靠周琦投進三分球，上半場結束，中華隊仍以30比37落後。

中國籃協主席姚明在暫停時關心戰術走位。(陳怡誠攝)

中國隊第3節一開始就發動猛攻，在王哲林、丁彥雨航內外聯手下，打出9比0小高潮，雙方差距一下子來到16分，就算中華隊再喊暫停企圖止血，中國隊仍把領先擴大到20分以上，前3節打完，中華隊落居42比68大幅落後。

雖然大幅落後，中華隊打到末節仍不放棄，趁著周琦退場休息，中華隊打出6比0稍微追上，簡浩卻因激烈抗議裁判被吹技術犯規，氣勢重新倒向中國隊那邊，王哲林接連籃下輕鬆放進，中國隊贏下這場兩岸大戰已無懸念。

中華隊就以劉錚24分最高，陳盈駿14分，胡瓏貿13分，目前3人都效力中國CBA球隊；中國隊則以周琦22分、16籃板表現最佳，王哲林18分、9籃板，中國籃協主席「移動長城」姚明全程都坐在場邊認真觀戰。

(中時電子報)