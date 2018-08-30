賴揆：加速落實原基法 完備原住民族各項權利保障

2018年08月30日 20:15 中時 張理國

行政院長賴清德今天主持「行政院原住民族基本法推動會」時表示，原推會做為原轉會後續推動單位，是原住民族政策重要的跨部會協調平台，今日會議除檢視原住民族基本法相關配套法令辦理情形外，也就原轉會委員長期關注原住民族師資培育及聘任等議題，以及「水利法」、「土石採取法」依原基法修正法令及推動情形進行報告，希望政府加速落實原基法，完備原住民族各項權利保障。

賴揆表示，原住民族基本法相關配套法令，經各部會協商缺漏有3項，繼續追蹤有8項，共計11項尚未完成修正，請權責部會積極推動立法程序，並持續列管追蹤。

教育部報告原住民族專任師資培育暨聘任現況時，指出全國原住民籍教師合計2,324人，已多於法定的原住民重點學校應聘人數，但為提升原住民族專任教師回到原鄉任教，教育部已開始規劃多項輔助措施。

賴揆指出，為保障原住民族教育權，精進師資品質，請教育部與原民會密切合作，積極培育兼具原住民族文化涵養及教學專業知能的原住民族教師，參考委員意見持續精進，達到目標。

此外，經濟部在專案報告時指出，政府已依據原基法規定保障原住民利用自然資源的權利，包含依原基法規定利用水資源無須申辦水權登記，採取30立方公尺以下土石興建住宅也無須申辦採取許可，政府也將輔導原住民族土地內的河川區域內從事低密度種植，未來將持續檢討現行規定執行成效。

賴揆表示，請經濟部積極配合立法院完成「土石採取法」修法，另辦理河川區域劃設、河川治理計畫、水道治理計畫線及用地範圍線等修正變更、劃設時，應於事前辦理地方說明會跟在地部落充分說明，以兼顧保障原住民族土地及自然資源利用。

賴揆指出，規劃設置原住民族教育文化專區、建構原住民族教育體系，請原民會、教育部、農委會及相關部會給予協助，就規劃內容、區位與規模等後續工作進行討論。

賴揆表示，有關瀕危族語部分，原民會已有相關政策在保護，是否另行立法，請原民會邀集專家學者、部落代表進一步討論後再決定。

(中時 )