劉嘉玲親轉發談被綁拍裸照專訪 23字總結此事

劉嘉玲日前接受專訪談28年前綁架案。（圖／取自騰訊新聞微博）

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中時電子報
劉嘉玲親自轉發專訪。（圖／取自劉嘉玲微博）

劉嘉玲最近受邀上騰訊節目《巔峰問答》，被主持人問到28年前因回絕黑道拍戲邀約，遭對方綁架、拍裸照等痛心往事，劉嘉玲大方表示自己已全部都放下，包括綁匪「全部都原諒」，引網上熱議，今(30日)下午，劉嘉玲親自在微博轉發該專訪，再次強調對她來說這事已經過去，「過不去的依然是媒體」。

談28年前遭綁架拍裸照 劉嘉玲：原諒所有人
影音》劉嘉玲專訪片段由此去

劉嘉玲日前上節目被問到1990年曾因拒拍一部片，惹火背後有黑道背景的製作方，進而慘遭綁架的往事，劉嘉玲回應因當時有太多戲要拍，真的覺得體力無法負荷，才選擇婉拒，怕因此拍出不好質量的戲，怎知對方不這麼想，反嗆：「我的錢妳就不拿？！」

主持人問如今看來很經典的一些電影，是否都是被黑社會逼所拍的？劉嘉玲巧妙回應：「我不能說沒有」，點出當時還是有很專業的電影公司，但也有黑道投資的公司，回憶當時選擇挺身而出參加遊行承認照片主角是她，劉嘉玲也認經歷了「很掙扎的一段時間」，才決定踏出那一步。

劉嘉玲說，現在的她十分感謝當時那段經歷，令她有更多成長，也被社會認同、去除誤解標籤，對於刊出照片的週刊和綁架她的人，劉嘉玲語氣肯定地說：「我全部都原諒」，強調只有接受生命中的不公平或考驗，才能了解生命的全貌。而今下午，劉嘉玲親自轉發了這篇專訪，以23字作結說：「這件事情對於我來說早就過去了，過不去的依然是媒體」。

(中時電子報)

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