網紅辱罵軍人廢物 馮世寬感性告白：我敬佩國軍

2018年08月30日 20:44 中時 楊佳穎

網紅辱罵國軍，前國防部長馮世寬感性告白：我敬佩、愛國軍。（軍聞社提供）

網紅陳沂日前在臉書直播，批評「中華民國大部分志願役軍人都是廢物」，重傷國軍形象；國防部除嚴厲譴責，27日也向台北地檢署遞狀，控告陳沂公然侮辱。對此，前國防部長、國防院董事長馮世寬今感嘆，有怎樣的社會就有怎樣的國家，若社會不健全，就會有這些不健全的份子說這種話。他也支持國防部提告，並特別感謝國軍對於救災付出的努力，「我敬佩他們，愛他們！」

九三軍人節前夕，馮世寬現身透露去年8月民眾在網路上散佈惡搞照，將總統蔡英文相片後製於廁所小便斗上方，並辱罵總統及前國防部長馮世寬一案，從原本堅持告到底，最終「轉念」成有條件和解的過程，更提到網紅開直播辱罵國軍廢物一事，讓他坐在辦公室沈思良久。

隨後，馮世寬提起國軍官兵至花蓮文蘭村救災，遭質疑僅吃白飯配罐頭案件。他表示，永遠記得有位立委曾問過此事，自己當時未講明細節，僅強調官兵救災絕不會只吃白飯。他回憶，當時在豪雨、颱風來臨前，特戰部隊早就分配到危險地區預置，帶著3至5天乾糧，前往維護老百姓的生命安全，後備部隊也早已在災區呼籲民眾遷離。

他指出，那次情況特殊，災情沒有太嚴重，當地里長、鄉長也跟軍方說餐廳有開，能提供官兵熱食；雖然後來突然因災情無法供應上，但官兵毫無怨言，「我們救災有什麼就吃什麼，達成任務為首要」，也並未不注重救災官兵生命安全。

對於近日中南部淹水災情嚴重，看著國軍官兵協助清理家禽、豬隻屍體，馮世寬也沈重表示，「既使穿了防護衣，你怎麼去面對這些事情？」抬走一隻豬隻可能感覺輕輕鬆鬆，但官兵是排著隊，感覺無法馬上處理完畢，「他們都是年輕人，都是孩子、兄弟，應該更同情他們，不應該這樣忤逆國軍。」

馮世寬又說，記得第一次到烏來探視部署防災的特戰部隊，特別叮囑若累了要坐下或躺下休息，就坐下、躺下，若有抽菸習慣也可抽煙，尤其是老百姓提供飯菜及水就要吃，「這代表民敬軍」，且休息或抽菸都是基本人權，「假若有不當報導，部長一肩承擔！」如此也不會讓老百姓認為軍人拒人於千里之外。

談到上回網路上對國軍的謠言、辱罵，馮世寬緩緩表示，怎樣的社會就有怎樣的國家，「社會不健全，就會有這些不健全的份子來講這些話，國防部告到底我支持。」他接著說，大園空難時，空軍基地中沒一人是閒置的，也從未接受訓練，卻要穿著平時工作服去搬大體，甚至聽到有名戰士挖到一隻手指，當場嚎啕大哭，除了恐懼、驚慌不知如何處理，也沒想到生命如此短暫。

「可見救災不是這麼容易，更不能隨意加以批評」馮世寬說，如今國軍做的，比自己擔任部長時期還要好，現任國防部長嚴德發的領導，也比自己更好、更加強，「我要趁機謝謝國軍，對於這次大雨釀災付出的努力，我敬佩他們，愛他們。」

(中時 )