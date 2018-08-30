《實習醫師鬥格》護理長 真實身分竟是大學講師

2018年08月30日 20:34 中時 洪秀瑛

廖怡裬今在劇組慶功。（民視提供）

廖怡裬演女工。（民視提供）

劉宸皜（左起）、廖怡裬、林玉書、賴曉誼祝賀。（民視提供）

林嘉俐（右）和廖怡裬演母女。（民視提供）

演員廖怡裬以民視《外鄉女─第三力量》入圍今年迷你劇集女配角獎，劇中飾演紡織工廠女作業員的大姊頭「謝秀卿」，常伸出正義之手，為其他女作業員出頭，還要面對愛賭博的媽媽討生活費，養家成了那個年代女作業員們的責任，她跟林嘉俐的精采對手戲，角色有層次，讓評審和觀眾印象深刻。

廖怡裬8年前曾以《夢中情人》獲得第32屆獎勵優良影像創作金穗獎最佳女演員獎，這次首度入圍迷你劇集最佳女配角獎，除了感謝民視以及青睞影視給予演出機會，更感謝原著楊青矗老師，透過文字把底層人物的故事刻劃得如此動人，讓她演出時感觸良多。

日前公佈入圍名單，她剛好上瑜伽課，第一時間看到恭賀簡訊不敢相信，因為大家都說她長得像楊麗音，心裡覺得應是常勝軍楊麗音，可能大家看錯，陸續收到一長串留言與簡訊，才開心得在瑜伽教室尖叫。

《實習醫師鬥格》劇組30日幫她慶賀，她特地摸摸同劇組得過金鐘迷你劇集女配角的賴曉誼，希望分享她的好運，同劇演員也送她象徵「包中」的肉粽，預祝敲響金鐘，她笑說要開始在片場掛上「禁止餵食」牌子才行，期許自己瘦身有成，屆時才能美美的走金鐘紅毯。

她在民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》飾演護理長張華美，笑說護理長的角色就像演她自己，因為平時在台北城市科技大學任課，常會叨唸學生，劇中護理人員角色也常叨唸實習醫師，如果不是演繹護理人員角色，自己也不會有這麼深刻體會。

(中時 )