電競6都亞軍都獲佳績 高雄11月世錦賽士氣高

2018年08月30日 20:47 中時 李義

台灣將電子競技業等列入運動產業不及2年，在亞運示範賽摘1銀1銅，高雄代表隊「恩母17」又在6都爭霸戰捧回總冠軍及百萬獎金，令高雄市政府士氣大振，認為11月登場「2018IESF世界電競錦標賽」，將為台灣電競產業掀起另波高潮。

亞運電競示範賽，中華台北代表隊於《傳說對決》榮獲銀牌，後又於《英雄聯盟》戰勝沙國勇奪銅牌，令電競迷振奮不已。

同時，高雄代表隊「恩母17」也在台北舉行、全台最大電競業餘賽事《2018六都電競爭霸戰》，競技壓群雄，抱回今年度的總冠軍及100萬的豐厚獎金。

這兩項國內外電競界的喜訊，令與中華民國電子競技運動協會共同舉辦世錦賽的文化局振奮，文化局表示，高雄在電競領域投入甚早，「2017Rift Rivals亞洲對抗賽」比賽地點就在在高雄。

高雄市政府也與TeSL台灣電競聯盟合作打造高雄第一座國際級電競場館「小鯨魚電競館」，利用高雄海洋文化及流行音樂中心的區位優勢，將電競納入城市產業發展的一環。

不僅是公部門早已動起來，高雄的私立學校也早已嗅到電競產業趨勢，立志中學電競班搶頭香2年前就起跑，樹德家商也投入數百萬經費打造比賽級的電競教室。

「2018IESF世界電競錦標賽」，將於今年11月9日至11日在高雄巨蛋登場，預計會有來自世界各國的電競好手50餘隊與賽。

(中時 )