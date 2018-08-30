出國看透男友人渣行為　女帶走機票、現金放生海島

出國看透男友人渣行為　女帶走機票、現金放生海島(翻攝自Dcard)

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中時電子報

史上最帥氣分手！一名女網友自爆，她帶著交往2年男友，到馬來西亞來個海島度假，支付所有出國費用，讓男友爽玩。誰知男友不但冷落她，還逼她吃避孕藥，只為了不戴套、自己爽，看清渣男真面目的她，偷拿走兩人的船票、錢包及機票，自己回台灣，前男友就這樣被放生海島，狂譙三字經。

這名女網友日前在Dcard發文，說自己難得與男友到馬來西亞玩。準備浮潛時，她不太會游泳，穿著救身衣。但擅長游泳的男友，沒耐性陪她慢慢浮，只說一句「自己去看海龜」轉身游走。剩原PO獨自在都是陌生人的船上，還被船長問為什麼不去玩？「我真的不知道該怎麼跟他解釋」。

加上這趟旅行渣男沒出半毛錢，還只顧自己爽，要原PO吃避孕藥，「結果這次我什麼都沒有玩到，讓我感覺我在他心中什麼都不是」，她想了一夜，決定放生！留下渣男一張信用卡，其他機票船票和錢全部拿走，瀟灑地丟包他。

渣男發現後，用Line關心問說「喂你在哪裡」、「不要開玩笑，我會擔心你」，發現自己是被丟包後「見笑轉生氣」狂飆三字經，「什麼自己想辦法，靠北咧我又沒帶錢，你要我在這邊餓死喔？」「X你娘！回來喔！不然妳就完了！」原PO不急不徐，烙下一句「我快到港口了，等等我會先改機票回家，你的機票就去機場的垃圾桶找吧！掰掰渣男。」

對此，網友們大讚原PO放生渣男的氣魄！「大快人心！男的講話也太難聽，一點都不尊重人」、「瀟灑的走太帥了，妳做的很棒辛苦妳了」、「保護好自己，小心他報仇啊」。

(中時電子報)

渣男被放生後，與女網友的對話 (翻攝自Dcard)
渣男被放生後，與女網友的對話Part2 (翻攝自Dcard)
渣男被放生後，與女網友的對話Part3 (翻攝自Dcard)

文章來源：Dcard

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